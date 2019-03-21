出人意料！大势乐队JANNABI最想合作的乐队为Norazo

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刚刚发行第2张正规专辑的乐队JANNABI迎来出道以来首个巅峰期，不仅新歌在各排行榜中持续发力占据上有位置，还成功举办了首个全国巡回演唱会。除了音乐日程外，JANNABI还成为时尚杂志新宠。日前其为杂志《NYLON》拍摄的画报新鲜出炉，引发关注。

此次画报拍摄以“色彩”为主题，各位成员在符合各自性格特征的鲜明色彩的装点之下，为大众呈现出JANNABI充满时尚魅力的一面。在结束拍摄后，JANNABI也在访谈中聊到了新专辑发行后人气爆棚的近况。

JANNABI成员表示：“我们可谓是有着很深的学缘和地缘深知故交，可能也正是如此，我们之间的关系才会如此稳定持久。也这是这一点，让我们充满能量。”

当被问到最想合作的艺人是谁时，JANNABI成员给出了颇为意外的回答——Norazo，他们表示：“这次新专辑的收录歌曲中，本有一首是想拜托Norazo哥哥们和我们合唱的，但很遗憾最终没能实现。一定要找机会和他们合作，因为只有他们，才能把歌曲所要表达的信息传达得最有效果。”

此外，JANNABI还提到了经典乐队披头士和海滩男孩，成员们表示：“我们都非常喜欢海滩男孩的音乐。虽然很喜欢很多有才华的英式乐队，但我们也不想照搬照抄，而是要表现出韩国乐队独有的魅力。”