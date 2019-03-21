Roy Kim被证实为“郑俊英聊天群”成员 SJ强仁极力否认有关联

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“郑俊英聊天群”未曝光成员陆续浮出水面，Roy Kim、强仁、郑珍云等被推至舆论风口浪尖。

2日警方表示，将以证人身份传唤Roy Kim，进行与“郑俊英聊天群”相关的一系列调查。Roy Kim方面日前正式就此事回应称：“由于目前Roy Kim正在美国读书，将会尽早调整日程回国，诚实接受调查。”

Roy Kim被证实是非法偷拍及散播不雅视频聊天群中诸多成员之一。警方此次传唤Roy Kim，将查明其仅仅是观看了视频，还是也参与了非法偷拍及散播行为。若只管看了相关视频，则有可能免于处罚，但若Roy Kim参与了偷拍和散播不雅视频非法行为，将难以免除法律制裁。

另外，上月28日，有媒体爆出聊天群成员中还包括歌手K某和歌手J某，以及模特L某，网友推测上述三人极有可能是与郑俊英共同录制综艺节目《HIT MAKER》中的强仁、郑珍云以及模特李哲宇。

面对非法偷拍及散播不雅视频的犯罪嫌疑，强仁方面第一时间通过经纪公司澄清道：“节目播出当时参演人员确实曾组建过聊天群，但强仁本人绝未参与偷拍和散播行为。参演节目已是3年前的事情，因此聊天群早已解散，当时的对话内容也早已忘记，但绝对没有进行非法偷拍及散播不雅视频的行为。若有需要，强人也会积极配合有关部门调查。”

歌手郑珍云方面则表示，目前郑珍云正在服兵役，因此相关情况暂时无法确认。