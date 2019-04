BLACK PINK、BTS、TWICE 4月集中回归 燃起音乐硝烟

ⓒ Big Hit Entertainment, JYP Entertainment

4月,BLACK PINK、防弹少年团、TWICE将先后回归,韩流乐坛超一线组合集中发片,即将掀起一片音乐硝烟。

BLACK PINK已于5日发行全新EP《KILL THIS LOVE》回归,这也是她们继上一张专辑收录歌曲《DDU-DU DDU-DU》爆红全球之后,时隔9个月再次发行新作。BLACK PINK官方YouTube频道订阅了日前突破2000万,成为首个拥有2000万粉丝的K-POP组合。目前,BLACK PINK已经确定参加全球知名音乐节科切拉音乐节,并将在洛杉矶等北美6座城市一连举行8场演唱会,彰显出其海外人气。另外,YG娱乐因胜利事件陷入低谷,此时回归的BLACK PINK是否能救公司于水深火热,也成为关注焦点。

防弹少年团将于12日发行全新专辑《MAP OF THE SOUL:PERSONA》回归,这也是防弹少年团结束了为期2年6个月的“Love Yourself”系列音乐之后,开启的全新音乐旅程。目前,即将发行的新专辑预售已经逼近300万张,再次创造了实体专辑预售神话。而上一张专辑《LOVE YOURSELF 結Answer》也已在“Billboard 200”中停留31周之久。即将回归的防弹少年团又将制造怎样的音乐纪录,让人十分期待。

TWICE已经确定将于4月回归,具体发片日期虽未确定,但据透露,新歌MV已经拍摄完毕。TWICE此次回归除了音乐本身外,最大的关注焦点便是能否连续11次成为榜单冠军。

除此之外,本月伊始,EXO成员CHEN、IZ*ONE以及“音乐强者”脸红的思春期也发行了全新专辑,共同在4月的韩流乐坛展开激烈竞争。