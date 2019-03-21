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街边上的蒲公英毫不起眼，可是您知道吗，蒲公英可是“药草皇后”，泡水后功效多多！《本草纲目》中记载“蒲公英消利炎肿，善于配伍其效更佳”。

蒲公英+红茶。这种搭配有生发去屑的作用。容易有头屑的人，可以用蒲公英泡红茶洗头，不仅去屑止痒，还能让头发浓密光亮。另外，蒲公英+红茶还可以预防流感。天气寒冷容易引发流感，蒲公英泡红茶饮用，能有效预防各种流感病毒，而且孩子也可以喝。此外还可以治疗牙龈肿痛。用蒲公英泡红茶可以缓解牙龈肿痛出血，另外，对口舌生疮也有很好的治疗作用。

蒲公英+红枣。这种搭配可以养肝排毒。饮食不当或长期熬夜会引起肝脏损伤，用蒲公英泡红枣，不仅能保护肝脏，还可以提高肝脏排毒能力。二是净化血液。人体血液中都存在一定量的毒素，时间长了人容易生病，用蒲公英泡红枣喝，能有效减少血液中的毒素含量，减少生病次数。三是消除色斑。如果脸上有斑，用蒲公英泡红枣喝，可以很好地祛斑。

蒲公英+丁香，可以快速醒酒。人在喝醉之后很难受，并且会伤肝，教你一招，用蒲公英泡丁香喝，不仅降低酒精对肝脏的损伤，还可以快速醒酒。另外，还可杀灭蛔虫。蛔虫是一种很可恶的寄生虫，大量汲取人体养分，让人身体瘦弱无力，用蒲公英配丁香一起喝，能全面杀灭蛔虫及虫卵。此外，还能抗击血栓。肥胖人群及老人，很容易出现血栓，用蒲公英搭配丁香喝，能清除血管壁垃圾，畅通血管，降低血栓的形成。

蒲公英+山楂。可以治疗咽喉疼痛。山楂具有很好的平喘化痰作用，搭配蒲公英一起喝，不仅能消炎平喘，还可以快速消除咽喉肿痛。再有，扩张血管。人上了年纪后，血管逐渐老化，血流减慢，蒲公英配山楂喝，能扩张血管，提高血管壁弹性，延缓衰老速度。





（文中窍门来自胡文卉听友）