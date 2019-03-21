韩国人喜欢的手机品牌

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韩国作为世界IT强国，手机技术一直都站在世界前列。在智能手机普及率方面，韩国名列全球第一，普及率高达94%（互联网普及率与平均网速方面，韩国同样名列世界第一）。目前在韩国上市的手机品牌很多，其中韩国民众最喜欢的是三星、苹果与LG，销量名列前三，2018年这三个品牌在韩国国内市场手机占有率分别是60.3%、16.7%与14.3%，三星稳居首位。另外，近些年来，华为、小米等中国手机品牌凭借性价比优势，也受到韩国消费者的欢迎。





韩国品牌手机在韩国深受欢迎是因为政府大力扶持手机制造厂家，而且三星多年来以高新技术、高质量与性价比在全球市场占有率名列首位。据美国市场调查机构IDC的统计，2018年，三星手机的全球销量达2亿9230万部，虽然比前年减少8%，但全球市场占有率仍然以20.8%位居榜首。





而且得力于政府的国产手机保护政策，苹果手机于2010年才在韩国上市。当时，国人已习惯使用安卓操作系统的国产手机，加之苹果iPhone的价格比国产贵一些、国产手机提供长期分期付款、赠送快速充电器与手机壳等苹果没有提供的诸多优惠，因此现如今，三星手机依然在韩国国内热卖。





在韩国，大学生等年轻一代比较偏爱苹果iPhone，长辈一代则偏爱三星等韩国品牌手机。iPhone虽然凭借外形设计简单、差别化战略、高画质、高质量等诸多优势深得年轻一代的欢迎，但韩国品牌手机仍较iPhone处于更为领先的地位，其原因有几点：1.性价比相对高，画面较大；2.iPhone没有配备如三星支付等手机付款、多窗口分屏等针对韩国人研发的功能，韩国品牌手机在文件管理方面比iPhone方便很多；3.韩国品牌手机的包装盒里包括快速充电器等配件，iPhone则需额外购买配件，且价格不菲。