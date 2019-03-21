韩国政府民间全力确保江原道山火损失降至最低

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4月4日晚韩国江原道东部地区发生大规模山火，政府与民间迅速启动应对措施，确保损失降至最低。





江原道岭东地区春季常有山火发生。由于地形原因，微小的火苗也能引发大型山火。此次席卷江原道5个市郡的大型山火共烧毁530公顷森林，火势在25公里/秒的强风助势下迅速蔓延至市区，造成478栋住宅、195座仓库及61处畜舍、434台农畜业器械被毁，截至8日凌晨6时，受灾群众逾820人。





此次火灾为“天灾”，但在各部门的努力和配合下，已将受灾程度降至最低。山火发生初期，政府便迅速投入大量人力物力，全国共出动820辆消防车、51架直升机投入扑救。消防公务员、山林厅灭火队员、军人和一般公务员、警察等也大举出动，共有包括3000多名消防员在内的14000人投入了灭火战斗。另外，主管部门行政安全部虽然正值长官人事更替，但仍发挥出高效的协调水平。李洛渊总理也赶赴火灾现场，并作出应急指示。6日，文在寅总统宣布将江原道山火受灾地区指定为特别灾区，由此，将可为灾区重建提供更多支援。不仅如此，民间应对也同样沉着高效。此次山火发生地区也是韩国具有代表性的休养胜地，是很多游客和学生团体活动的地方。面对突发火灾，若惊慌失措，稍有不慎便会引发大规模人员伤亡，相关人员的沉着应对避免了更大事故的发生。例如，在200多名学生乘坐的大巴着火的紧急关头，带队老师沉着指挥，学生们也按照平时的安全训练行动，没有造成任何伤亡。这样的事情在此次灾难中可谓随处可见。





同时，也有声音指出，这次火灾暴露出相关防灾系统，特别是山火扑救体系还存在诸多不足，例如尚未配备可夜间出动的直升机等。还有人指出，应尽快开发可喷洒在山火发生地区的防火剂。