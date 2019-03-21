创新推动出版业变革—— 韩国“CLBee System”公司

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互联网和电子产品的普及冲击着出版行业，但是一些韩国出版行业的公司却因为他们的一些新想法取得了非常不错的成绩。今天，我们将共同走进韩国第一大智能出版解决方案提供商——韩国“CLBee System”公司，与公司首席执行官李载镐（音译：이재호）先生一道聊一聊他们公司。





韩国“CLBee System”公司由出版业的专家组成，早在上世纪80年代在韩国引入桌面出版时就开始开发编辑出版程序。2008年公司成立时，美国苹果公司推出了App Store，iPhone用户可以浏览和下载应用程序。显然，韩国“CLBee System”公司设想了一个基于在线或移动应用程序的内容创建和消费的新时代。公司开始以电子书或应用程序的方式制作各种类型的出版物，包括词典、京畿陶瓷博物馆介绍、韩国外国语大学使用的学习资料和不同公司提供的产品指南。在快节奏的出版世界，从纸张到互联网再从互联网到移动终端，韩国“CLBee System”公司成功地在数字平台上对纸质书籍进行了完美诠释。





韩国“CLBee System”公司经历了电子出版的各个阶段，并从最初阶段就一直开发出版新技术。每当出版新的出版物时，公司都会进行深入研究，并努力开发相关技术。“EPUB”是电子出版物的英文缩写，是数字图书最流行的文件格式，但基于“EPUB”的电子书需要一定的开发技术，在这种格式下，不能应用印刷书籍中的排版和设计。由于这些原因，那些习惯于纸质书籍的读者会认为数字书籍相当陌生和不方便。韩国“CLBee System”公司通过其应用布局工具“Page Builder”完美地解决了这个问题。这种方便的解决方案使复杂的电子书结构自动形成，用户可以创建基于HTML5技术的数字图书，HTML5是用于创建网页和应用程序的标准语言，无论浏览器模式如何都可以使用HTML5将网页上的所有内容制作成电子书，并尽可能地与印刷书籍相契合。“Page Builder”的最大优势在于任何人都可以轻松地使用它。





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“Page Builder”的主要目的是提供一个易于使用的编辑工具。任何可以使用PowerPoint创建文档的人都可以使用“Page Builder”制作数字图书。不需要任何编程知识，用户只需移动鼠标进行拖放操作即可插入或编辑文本和图像。只需点击几下，用户就可以添加视频和音乐等多媒体文件。通常，书籍被改编成电影或其他媒体形式，使用“Page Builder”甚至可以将音乐作品改编成电子书。





韩国“CLBee System”公司一直致力于开发具有挑战性和创造力的产品，努力研发智能出版解决方案。公司计划在布局韩国国内市场的基础上，从日本开始将业务扩展到国外。下个月，公司将参加东京的日本春季IT周活动，这是日本最大的网络和移动贸易展。





世界经济正在实现从工业到文化的重大转变。随着越来越多的消费者将注意力转移到产品上，韩国“CLBee System”公司一直在不断创造各种文化内容和排版技术。也正是有了他们的技术，任何人都能够以更简单、更有趣的方式制作电子书，为内容创作提供坚实的基础。