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2017年，全球旅游总支出达到1.34万亿美元，国际游客人数创下2009年全球金融危机以来的最高增幅。旅游业是世界第三大出口类别，仅次于燃料和化工产品，占全球GDP的10％。韩国政府最近制定了旨在促进当地旅游业发展的战略。韩国政府已经努力改善国家长期的旅游赤字，并通过鼓励更多外国游客在未来几年访问韩国的方式，为经济发展注入推动力。为此，文在寅总统承诺简化签证手续，扶持更多地方区域城市作为新的旅游中心，支持旅游业创业公司发展。今天，我们邀请到了韩国汉阳大学旅游专业的李勋（音译：이훈）教授，与他共同聊一聊韩国最新的旅游计划以及未来潜在影响。





新的旅游战略有三个要点。首先，政府将放宽签证规定，吸引更多来自中国、越南、菲律宾、印度尼西亚和印度的游客。其次，四个地方城市将发展成为新的旅游中心，旅游项目将包括更多的文化产业内容，包括K-pop等韩国流行产品，以吸引更多喜欢韩流的外国粉丝。此外，首尔艺术和娱乐中心大学路将被打造成为韩国版的“百老汇”。最后，政府将把旅游业的财政补贴增加到与制造业类似的水平，将为旅游企业提供高达2000亿韩元的资金支持。





在韩国旅游地图上，78%以上也就是绝大多数的外国游客只访问首尔。除首尔和度假胜地济州岛以及东南部港口城市釜山外，其他地区的外国游客不到10％。显然，外国游客认为在这些地区游览的景点并不多，服务也并不周到。为了改善外国游客过度集中在三个热门地区的现状，政府立志把更多地区培育成全球旅游目的地。目前，韩国向来自中国4个城市——北京、上海、广州和深圳的游客签发多次入境签证。多次入境签证允许持有人在一定时间内多次进入韩国。现在，政府将向来自13个中国城市及地区的游客提供此签证。同样，根据新的旅游业措施，政府将提出以韩国流行文化和非军事区为特色的全新旅游产品。文在寅总统指出要将两个韩国地方区域打造成为一个新的生态旅游区。从简单的签证政策到财政补贴，政府的各种新措施反映了振兴韩国旅游业的必要性。





韩国旅游业游客数量大幅增长，过去5年来，国内游客人数稳步上升，海外入境游客人数每年平均增长10％。但近年来由于一些政治问题，如中国抵制韩国“萨德”系统以及韩日之间的外交冲突，韩国旅游业遭受重创。此外，许多国家都推出一系列政策旨在吸引更多的游客。现在，韩国旅游业必须提高旅游品质。到目前为止，韩国旅游业一直表现良好，但现在是时候迈出新的一步了。





在2017年世界经济论坛的报告中，韩国在旅游竞争力方面在136个国家中排名第19位，比2015年上升了10个位次。取得如此积极的成果主要归功于海外游客对韩国旅游业的兴趣增长，其中包括韩流和韩国旅游业整体服务品质的提高。然而，包括免税店在内的韩国购物公司收取超额佣金以及低品质旅行团仍然是韩国旅游业的弊端。另外，由于“萨德”争议，韩国仍在努力吸引中国团体游客。此外，与其他国家相比，韩国政府似乎没有足够努力去吸引外国游客。





日本政府自2000年以来一直全力支持其旅游业发展，以实现从长期经济衰退中恢复的战略举措。东京方面每年更新其5年旅游促进计划，每月召开一次旅游会议。日本旅游业分别占GDP和就业的7.4％和6.9％。相比之下，韩国最近在2017年制定了类似的5年计划，并且在这个重要事项上没有国家扶持。现任政府取消了一个专门负责旅游业的高级职位，表明政府部门在旅游政策方面的关注较少。上周，文在寅总统首次出现在旅游会议上，并由总理担任大会主席。2017年韩国旅游竞争力全球排名跃升至第19位，但政府的旅游支出和旅游优先权分别为第87位和第44位，这表明韩国旅游业需要政府的支持。





关于如何看待旅游业以及需要采取何种策略，韩国可以从日本政府的政策中吸取经验。2013年，日本首相安倍晋三宣布将推动日本成为旅游大国。在此推动下，日本放宽了签证要求，并将免税店的数量增加了10倍。因此，自2014年以来，日本的旅游业出现了顺差。另一方面，韩国缺乏国家调控旅游产业的政策，因此需要建立一个新的系统来更有效地管理韩国旅游行业。





韩国是一个有吸引力的国家，K-pop、电影和电视剧等韩流产品充分体现了韩国自由奔放的文化。韩国时尚产品和化妆品在海外也很受欢迎。另外，例如首尔的皇家宫殿旅游景点，游客可以白天游览那里，感受韩国美丽的宫殿建筑，而深夜的皇宫之旅不仅吸引了当地人，也吸引了外国游客。这一创意是对古代文化遗产的精彩诠释，使其成为一个最受欢迎的旅游景点。韩国有很多创作灵感，如果政府能够为他们提供更多的机会，他们将制定出具有吸引力的旅游计划。韩国应该提升旅游政策会议的级别，由总统主持会议。会议应定期举行，作为旅游产业的调控手段。政府还应该增加对旅游方面的研究，追加旅游产品的开发预算，增加相关产业的人力资源保障。





韩国开发研究院认为，更强大的服务业可能会使韩国GDP增长率提高1个百分点，新增就业岗位15万个。12年前，有600万外国游客访问韩国。这个数字在2018年达到了1500万，表明韩国旅游业发展潜力巨大。我们应该准确分析其数量增长背后的旅游产品和服务品质，并提出适当刺激措施，进一步推动韩国旅游业跨越式发展。