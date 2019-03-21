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生日：1992年8月7日

出生地：蔚山广域市

身高：187cm

出道：首尔时装周（模特，2012年）

《没关系，是爱情啊》（演员，2014）





张基龙高中毕业后离开家乡蔚山，进入龙仁大学音乐剧表演专业学习，毕业后再次考入西京大学，继续研修表演艺术。

身高187cm的他起初以模特身份为大众所熟知，2012年春夏季首尔时装周成为他的首秀。当时张基龙因牙齿矫正带着牙套，为此他还担心会受影响，但却意外被认为如此更有少年气息，从此张基龙便被冠以“少年”的修饰语，其模特事业也开始走向巅峰。

张基龙最初接触演技是通过出演IU的歌曲《粉红色高跟鞋》和《星期五见面》的MV。2014年，张基龙接拍人生中首部影视剧作品《没关系，是爱情啊》，揭开了自己演技生涯的序幕。荧屏中的他早已不再仅限于“少年”形象，从帅气学长到冷血地痞，从命运多舛的悲剧人物到笑料频出的“男男couple”，张基龙的演技都可谓游刃有余。





主要作品：

·电视剧：

《没关系，是爱情啊》（2014，出道作品）

《最佳婚姻》（2014）

《暧昧男子》（2017）

《告白夫妇》（2017）

《我的大叔》（2018）

《过来抱抱我》（2018）

《KILL IT》（2019）





主要获奖经历：

第9届亚洲模特颁奖典礼 时尚模特奖（2014）

第6届亚太明星盛典 男子新人奖（2018）

亚洲明星盛典 最佳新演员（2018）

MBC演技大赏 男子优秀演技奖（2018）