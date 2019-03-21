洪楠基：需发行赤字国债编排追加预算

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政府发行赤字国债编排追加预算旨在提振经济。此前，副总理兼企划财政部长官洪楠基表示，编排追加预算有三大目的，包括解决雾霾问题、提振出口贸易和创造工作岗位。在治霾方面，将聚焦于引进尖端测试和监控装备以及尽早报废老旧柴油车；在出口贸易方面将加强对生产、投资和出口等各环节的支援；在工作岗位方面，将加强对各年龄段人群的工作岗位支援，扩充社会安全网。





在政府提及编排追加预算的初期，主要目的是解决雾霾问题，追加预算也曾被称为“雾霾预算”。因经济情况欠佳，政府将追加预算的重点放在提振经济方面。目前，追加预算规模尚未确定，有分析认为，将在4万亿至9万亿韩元之间。此前，洪楠基曾表示追加预算的规模不会超过国际货币基金组织的劝告水平（9万亿韩元）。这笔预算将主要用于提振经济，治霾预算不超1万亿韩元，因此此次编排追加预算的主要目的是推动经济复苏。





赤字国债指的是国家为弥补财政赤字而发行的债券。央行发行赤字国债通常会引发通货膨胀，因此需保持谨慎。此次韩国决定发行大规模赤字国债的原因在于经济走势并不寻常。近期，韩国各项统计指标持续走低，2月工业生产、消费和投资均呈减少态势，3月出口同比减少8.2%，已连续4个月呈减少势头，发行国债已是势在必行。