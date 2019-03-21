文在寅10日出访美国 商讨北核问题

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文在寅总统10日下午出访美国，出席韩美首脑会谈。此次首脑会谈最大的焦点是韩美能否就无核化方案达成一致，推动美北谈判再次走上正常轨道。





在河内举行的美北第二次会谈显示出双方意见大相径庭，今后不仅第三次美北首脑会谈前景黯淡，保持对话局面也不容易。北韩主张的“分阶段解决问题”难以取信于美国，双方对无核化的看法有出入，在这种情况下，韩国担任的角色似乎更显重要。





韩国青瓦台提出的关键词是“足够好的协议”（good enough deal）和“提前收获”(early harvest)。“足够好的协议”和“一揽子协议”略有不同，是让双方均能接受的协议，核心被认为是以一揽子无核化协议为基础，分阶段为北韩提供补偿，逐步实现无核化。具体的实行方案是所谓的“提前收获”，也就是首先解除一两项制裁，促使无核化取得进展。比如，首先为重启开城工业园区和金刚山旅游等项目免除制裁，无核化取得实质性进展后，逐渐实现完全的无核化。有分析认为，在此次韩美首脑会谈中，文在寅将说服特朗普部分缓和对北韩制裁，分阶段为其提供补偿。





韩美首脑会谈能否取得进展，各方看法不尽相同。有人认为，分阶段解决方法不是美方的关心事项，韩美恐难以就此达成协议，无论是“足够好的协议”还是“提前收获”，终究是北韩所主张的分阶段提供补偿方式，美方不会赞同。另一方面，也有人认为，美北谈判虽陷僵局，但双方仍有对话意愿，特朗普也多次强调与金正恩保持了良好关系，并未完全关闭对话大门，所以韩美首脑会谈或可为美北僵局找到突破口。