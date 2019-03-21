《漫话国乐》 阿里郎 / 旧阿里郎 / 尚州阿里郎





《大韩民国宪法》序言有这样的内容：“拥有悠久历史与光辉传统的大韩民国，继承以3.1运动建立起来的大韩民国临时政府法统与抗拒不义的4.19民主理念……”





《宪法》序言中提及的3.1运动对于韩民族来说是划时代的历史事件。1919年3月1日，为了对抗日本帝国主义的殖民统治，民族代表、学生等一群人聚在首尔市区的公园发起了大规模和平示威游行，高呼“独立万岁”，民族代表还宣读《独立宣言》，宣告韩国独立。





通过3.1运动，韩国人的民族情感彻底爆发，示威游行迅速蔓延至全国各地，并持续了好几个月的时间。据统计，在3个月的时间里，举国上下的示威次数达1500多次，有202万人参加示威。眼看着抗日示威在全韩各地如火如荼地进行，日军也迅速展开血腥镇压。即使按照日本官方的统计，3.1运动也造成近8000人死亡，1.6万人受伤，4.7万人被逮捕。由于数百万民众掀起大起义，也迫使日本改变了对韩策略，改以怀柔文化政策取代高压武力统治。韩国人也通过3.1运动领悟到独立运动的主体不是统治者而是国民，大韩民国的主权在国民手中。





3.1运动还促成大韩民国临时政府的成立。以3.1运动为契机，为了持续展开抗日运动，部分独立运动家流亡中国，在上海成立了大韩民国临时政府。当年4月11日，临时政府在上海制定《宪法》，由此，大韩民国的第一部《宪法》于4月13日公诸于世。回顾当时的情况，令人不禁肃然起敬，因为如果没有当时那些为韩国独立献身的爱国烈士，就很难有今天的韩国。

{音乐1：《阿里郎》/Prelude}





1919年，在3.1运动的基础上，先后在海参崴（现在的符拉迪沃斯托克）、中国上海以及韩国境内出现过6个临时政府，可见当时的韩国人多么渴望祖国能早日摆脱日本的殖民统治，得以解放。令人感到欣慰的是，当年9月6个临时政府达成协议，加以合并，从此，抗日独立运动在海内外此起彼伏。





说起抗日独立运动，就不能不说《阿里郎》等民谣。民谣在抗日独立运动的历程中曾扮演重要的角色，给广大民众带来了慰藉，民谣成为了韩国的历史与文化瑰宝。在大韩帝国末期，美国传教士赫尔伯特来到韩国传教，他也为独立运动献出了一臂之力，为韩国的独立作出了多样的努力。赫尔伯特有一次偶然听到《阿里郎》后深受感动，后来他在接受外国媒体采访时这样介绍说，对于当时的韩国人来讲，《阿里郎》就犹如主食大米，是必不可少的珍贵存在。





《阿里郎》是一首耳熟能详、百听不厌的传统民歌。作为韩民族的灵歌，古人通常在遇到曲折与困境时吟唱《阿里郎》。《阿里郎》按照地区与时期有很多种版本，比如在日帝殖民统治韩国时期，义兵唱的阿里郎叫作《义兵阿里郎》，光复军也曾创作《光复军阿里郎》，并广为传唱。





1926年上映的叫座电影《阿里郎》也对民谣《阿里郎》发展成为韩国最具代表性的民谣起到了重要的作用。由著名导演罗云奎自编自导的《阿里郎》一经上映，便给韩国社会带来了巨大的冲击，因为这部电影通过年轻人英镇的坎坷经历，暗示了当时处于日帝殖民统治下的韩国人的悲哀与对独立的渴望，除了剧情打动人心外，电影插曲《阿里郎》也感动了无数观众。据说，这一插曲是罗导将童年常听的民谣《阿里郎》重新改编而成的，得力于电影的成功而广为传唱。从此，不同版本的新《阿里郎》也陆续出现。为了加以区分，传统乐坛把电影《阿里郎》的同名插曲作为新《阿里郎》的源头，区分为《本调阿里郎》，之前流传下来的阿里郎则为《旧阿里郎》。

{音乐2：《旧阿里郎》/金容宇}





自古以来流传下来的《阿里郎》中，还有以日帝殖民统治韩国时期为背景的《阿里郎》，名为《尚州阿里郎》。《尚州阿里郎》的特点在于唱法，哀婉而凄美。其歌词是这样的：

“背着包袱翻山越岭，

爹娘，赶紧来吧。

满洲的田野好极了，

悲酸涌上心头，

朝长白山翻山越岭吧。

阿里郎，阿里郎，阿拉里呦，朝阿里郎翻山越岭吧。”





《尚州阿里郎》描写了日本殖民统治韩国时期，很多老百姓背井离乡迁至中国东北地区的哀伤故事。不难想象，当时去中国展开抗日独立运动的韩国人每天唱着《阿里郎》，无不思念家乡，希望早日能够回国。据说，金素姬名唱为流传下来的歌词谱曲后，进行了《尚州阿里郎》的首演，也许是因为金素姬名唱也挺过了那段艰辛痛苦的岁月，因此她唱的《尚州阿里郎》比任何人唱得都要哀婉和凄美。

{音乐3：《尚州阿里郎》/金素姬}