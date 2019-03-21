韩美举行首脑会谈 共商半岛无核化

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韩国总统文在寅11日在华盛顿与美国总统特朗普举行会谈。文在寅表示，近期将推进举行南北韩首脑会谈。特朗普则回应，希望韩方通过南北韩接触掌握北韩立场后早日告知美国。专家预测，南北韩首脑会谈有望加快提上日程，在《4.27板门店宣言》发布一周年之际的4月末举行会谈的可能性较大。

韩国总统府青瓦台国家安保室室长郑义溶当天发布了包含上述内容的新闻公报，介绍了会谈结果。公报称，两国领导人就实现半岛无核化和构建永久和平机制的共同目标交换了意见。尤其是双方一致认为，在推进半岛和平进程时采取“自上而下”的方式取得成果十分必要。特朗普表示，他与金正恩的对话之门始终敞开。文在寅还表示，将与特朗普紧密合作，促使下次美北首脑会谈成为无核化谈判进程的又一里程碑。同时，双方还对未来促进无核化协商和举行第3次美北首脑会谈的方案深入交换了意见。除了就通过无核化协商维持重启对话的契机外，两位领导人还就贸易、安保等韩美同盟问题进行了广泛的讨论。

本次会谈在美北越南河内首脑会谈无果而终后举行，因此各界期待本次会谈成为重启北韩与美国对话的契机。文在寅与特朗普会谈取得的重大成果便是重申采取“自上而下”的方式。文在寅还将正式开始推进新一轮的南北韩首脑会谈。青瓦台相关人士表示，文在寅回国后将与北韩进行接触，推进南北韩首脑会谈尽早举行。该人士还补充道，新一轮南北韩首脑会谈的时间和地点虽未确定，但会谈选择在《4.27板门店宣言》签署一周年之际举行的可能性较大。至此，南北对话再度成为半岛无核化对话的重要途径。





在美国所谓“巨大交易”即一揽子解决方案和北韩的阶段性弃核发生冲突的情况下，文在寅构想出二者相结合的折中方案。也就是说，文在寅最终要说服美国一定程度上接受分阶段方案，同时说服北韩达成一揽子协议。





另外，美国向北韩施压的立场并未改变，因为制裁将北韩拉至谈判桌前，美方认为这一方法奏效。对此，北韩国务委员会委员长金正恩表示，要打击因制裁而屈服的错误判断，并强调北韩需自力更生。目前，北韩与美国之间仍在隔空喊话。但美国方面提出了人道主义援助和解除制裁余地等说法。部分专家对美国的这一说法持积极态度，认为美国的这一说法表明存在接受分阶段方案的余地。