IMF维持韩国今年经济增长预期2.6%不变

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国际货币基金组织（IMF）9日发布《世界经济展望（World Economic Outlook）》报告，维持韩国今年经济增长预期2.6%不变。IMF还预测今年全球经济增长预期为3.3%，较1月3.5%的预测值下调0.2个百分点。

IMF于每年4月和10月两度发布各国经济增长率预期，并于1月和7月在修订报告中对主要国家经济预期进行调整。在去年10月的《世界经济展望》报告中，IMF将韩国今年经济增长预期下调0.3个百分点，降至2.6%。在本次报告中，IMF虽下调全球经济增长预期，但仍维持对韩国经济的预测值。此前的9个月来，IMF已三度下调今年全球经济增长预期。去年7月，IMF预测今年全球经济增长预期为3.9%，10月下调至3.7%，今年1月再度下调至3.5%。若IMF预测成为现实，今年全球经济增长率将创2016年（3.3%）后的新低。

报告称，中国经济放缓、贸易持续紧张、欧元区经济乏力以及新兴市场脆弱等因素成为IMF下调全球经济增长预期值的主要原因。IMF还表示，因贸易紧张、金融紧缩诱发因素以及政治不稳定性等下行风险凸显，不排除进一步下调经济增长预期的可能。其中，英国无协议脱欧、意大利财政危机、快于市场预期的美国货币政策正常化被划为金融紧缩诱发因素。由于韩国经济对外依赖度较高，所以全球经济增长预期的增减直接对韩国产生影响。若全球经济低迷，韩国出口将持续萎缩，导致韩国经济下行。分析认为，考虑到对中国的经济展望和韩国政府编制追加预算引发的积极效应，IMF决定维持韩国今年经济增长预期2.6%不变。IMF将中国今年经济增长预期值上调至6.3%，较去年10月的预期值增加0.1个百分点。这说明美中两国的贸易摩擦引发的下行风险较去年预测时有所缓和，也意味着中国经济下滑速度慢于预期。也有声音指出，IMF将编制追加预算所带来的财政效果这一利好因素也反映在对韩国经济评价的考虑范围之列。韩国政府正在推进规模达7万亿韩元的追加预算案。IMF在报告中并未对韩国经济提出政策上的建议。但IMF“第四条款磋商”代表团3月在韩国举行记者会时表示，若韩国政府希望今年达到2.6%至2.7%的经济增长率目标，需投入9万亿韩元规模的追加预算。但韩国政府编制追加预算并不是由于IMF代表团的建议，先期是为应对雾霾、实施改善空气质量的措施而被端上台面，但随着经济状况每况愈下，政府决定采取先发制人的措施提振经济，因此追加预算案的大部分资金重点转向搞活经济方面。