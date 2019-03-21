文在寅政府完成内阁改组

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韩国总统文在寅8日正式任命5个部门的长官，并听取新任长官就职发言。这5人分别为中小风险企业部长官提名人朴映宣、统一部长官提名人金炼铁、此前获批的行政安全部长官陈永、文化体育观光部长官朴良雨以及海洋水产部长官文成赫。至此，文在寅完成内阁改组。新内阁是在2名长官提名人人事听证报告没有获得国会通过而强行进行任命等政治压力下组成的。不仅如此，新任命的长官也面临如何解决经济下滑等诸多难题。





文在寅政府去年8月30日对包括社会副总理兼教育部长官俞银惠在内的5个部门进行内阁改组，11月9日提名洪楠基为经济副总理兼企划财政部长官，随着本次再度任命5名新任长官，文在寅政府改组工作告一段落。





中小风险企业部长官朴映宣曾为MBC电视台记者，后从第17届国会议员选举开始连续4届当选，作为重量级议员，她在党和国会担任要职。统一部长官金炼铁曾担任三星经济研究所北韩研究小组首席研究员和南北首脑会谈专家咨询团团员，还担任过统一研究院院长，是南北关系专家。法官出身的行政安全部长官陈永作为四选议员，曾在朴槿惠政府时期担任保健福祉部长官。文化体育观光部长官朴良雨曾任文体部次官、光州双年展代表理事以及中央大学艺术研究生院艺术经营学教授，精通文化与旅游领域。海洋水产部长官文成赫曾为现代商船有限公司大副，担任过韩国海洋大学海事运输学科教授和海洋水产部政策咨询委员。本次改组最引人注目的是政府启用了相关领域的顶级专家。分析认为，此举展现出文在寅总统加快在执政第三年取得成果的决心。





韩国政府曾在改组中选定7名长官提名人，但科学技术信息通信部长官提名人赵东浩和国土交通部长官提名人崔政浩因涉嫌多种腐败和违法行为而落马。此外，朴映宣和金炼铁两位长官也受到不亚于前者的质疑。尽管针对两人的人事听证报告未能在国会获通过，但文在寅还是强行任命二人为长官。在野党对文在寅的这种做法表示强烈抗议，政局快速陷入僵局。





本次改组是在政府面临严重政治压力下完成的。不仅如此，新任长官所要面对的棘手问题也不容小觑。其中，处理江原道森林大火善后工作便是一大课题，同时，解决韩国经济下滑、就业市场不振以及改善空气质量等问题也迫在眉睫。近期，美北首脑在越南河内举行的会谈无果而终，这给半岛局势增添了变数。同时，弹性工作制、上调最低工资等劳资问题也步入死胡同，出租车与拼车等社会利益问题也十分严峻。这些悬而未解的问题迫切需要国会立法作为支撑，但由于在野党反对政府强行任命这一举措，国会陷入对立局面。有声音指出，新任长官们在上任后如何展现他们的能力是能否保持新内阁平稳运作的关键，即一切取决于政府对当前问题采取多少行之有效的措施。当前韩国经济下行，民众和中小企业陷入困境。此外，半岛和平问题受到阻碍。经济问题，特别是民生、南北关系和韩美同盟等是政府改组后面临的重要课题，因此中小风险企业部长官朴映宣和统一部长官金炼铁肩负重任。