文在寅：将尽快推进南北韩首脑会谈

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文在寅总统为美北谈判发挥何种协调角色备受关注。





文在寅总统和特朗普总统在首脑会谈中再次确认将继续维持“自上而下”（top-down）方式的立场。对此，文在寅表示，将尽快推进举行南北韩首脑会谈。特朗普对南北韩举行首脑会谈表示支持称，希望韩方尽早向美方说明通过南北间接触了解到的北韩立场。由此，文在寅将再次为重新引导美北进行对话采取行动。





但当前的情况与新加坡美北首脑会谈时期完全不同。美北双方在河内会谈中提出了具体要求，但由于双方无法达成一致，导致会谈破裂。简单来说，美国要求达成“一揽子协议”，而北韩要求“分阶段实现无核化”，美北双方围绕无核化概念的认识也不同。总之，美国希望北韩完全实现无核化后再向北韩提供补偿，而北韩担心放弃核项目导致政权崩溃的利比亚案例在自身重演，不愿冒险。对此，韩国青瓦台提出了折中方案。该方案根据美国的要求，在达成一揽子协议后，再根据北韩的要求，分阶段推动无核化。也就是说，先确定完全无核化具体目标，然后根据北韩各阶段的措施，向其提供补偿。但特朗普并未对韩方的折中方案立即给予回应，仅表示希望进一步进行研讨。特朗普还说，重启开城工业园区和金刚山旅游项目为时过早，但强调韩美同盟关系以及双方密切合作。可以说，两位领导人在北韩问题上存在微妙的差异。





另外，青瓦台在谈到南北韩首脑会谈问题时表示，会谈地点和时间等尚未确定，但有观点认为，南北韩首脑会谈很可能在《4.27板门店宣言》一周年前后的本月底举行。