新人女团BVNDIT发行出道专辑《BVNDIT, BE AMBITIOUS》

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金请夏师妹团、新人组合BVNDIT本月10日发行专辑《BVNDIT, BE AMBITIOUS》正式出道。专辑发行前的当天下午，成员在showcase中一一亮相，并进行了新歌表演。

BVNDIT由SONGHEE、YIYEON、SIMYEONG、JUNGWOO以及SEUNGEUN共5名成员组成，在经过2年的练习生生活后成功出道。团名意为“Be Ambitious N Do IT”、“怀揣伟大梦想前进”的意思。

出道专辑中共收录了3首歌曲。主打歌《Hocus Pocus》有着十分抓耳的旋律，歌曲名称是及高傲又甜蜜的爱情咒语，歌词也很扣题，表达的是听了我们的歌就一定会爱上我们的内容。收录歌曲《Be Ambitious!》是一首电音风格的歌曲，用音乐向世界宣告BVNDIT的出道，另一首收录歌曲《恋爱的温度》则体现了5名成员扎实的唱功，是一首R&B曲风的歌曲。

BVNDIT是金请夏经纪公司推出的首个组合，因此从出道前就已经颇为引人关注。成员在showcase现场也吐露出肩上的压力。YIYEON表示：“起初大家都叫我们‘请夏师妹团’真的压力山大。大家也都知道请夏师姐是实力派，我们也化压力为动力，真的做了大量的练习。”成员们还表示，希望能够成为像MAMAMOO和BTOB一样的歌手。

随着出道专辑的发行，BVNDIT也已正式开启出道打歌活动。