洗衣机用完要不要打开盖

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洗衣机是我们家里必备的生活用品，家里有了洗衣机，我们洗衣服也更省事方便了，而且还解放了双手。但很多人家用完洗衣机，会习惯性地把盖子盖起来，以为这样是在保护洗衣机，其实这种做法一点都不对。洗衣机盖起来反而会成为细菌滋生的一个温床，不仅对洗衣机损害大，而且对我们来说也存在健康隐患。

洗衣机是我们用来清洗衣物的工具，它的内壁难免会堆积污垢，如果我们洗完直接把盖子盖起来，就很容易细菌滋生。因为在潮湿的地方更容易细菌滋生，而且繁殖速度也会特别快。如果洗衣机不够卫生，我们清洁出来的衣服也会很脏，细菌是我们看不到的，要是附着在衣服上，我们穿在身上也会很痒，也很容易出现皮肤过敏的情况，对我们身体危害就太大了。

如果洗衣机刚用完，就把盖子盖起来，这样也容易损坏它的内部零件，这样的话，洗衣机内部零件就很容易腐朽老化，洗衣机还容易出现各种故障，不仅维修费钱，而且也会大大缩短洗衣机的使用寿命。正确做法是:用完洗衣机以后，我们应该把盖子打开，让它通风透气，让里面的水汽充分的蒸发掉，然后我们再把盖子盖起来。这样洗衣机内壁就会变得很干爽，在这样的情况下也不容易繁殖细菌了，洗衣机内壁干透也不容易损坏零部件，这样也可以减少损失。晾干以后得洗衣机，里面也不容易出现异味，我们清洗衣物也很放心卫生。

平时我们使用洗衣机，还要注意清洗消毒，使用一段时间后，我们可以用白醋加水来清洗洗衣机内壁，白醋具有消毒杀菌的作用，还可以去除异味。洗衣机里面的细菌也会被杀干净，而且一些顽固的污垢也会脱落，经常这样清洗对洗衣机好处非常大，更关键的是我们洗完的衣服会更健康。





（文中窍门来自魏涛听友）