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韩服（한복）是从古代演变到现代的韩国人的传统服装，随着时代的变化而改变。仅仅在100年前，韩国人还是天天都穿韩服，普通老百姓平时穿白色等素色的韩服，贵族等统治阶层穿的韩服则比较华丽。时至如今，韩国人通常在春节等传统节日、结婚等庆典或纪念日才穿韩服。现在的韩服延续了朝鲜王朝时代的韩服样式，然而其风格随着时代的发展在不断地变化。





韩服的线条兼具曲线与直线之美，虽然外观是直线的，但穿上去有曲线。韩服的特点是上衣窄，下衣宽。窄小的上衣展现出上半身的形体美，宽松的下衣则将下半身的活动掩盖，使人看起来优雅自如。女人的韩服是短上衣搭配长裙，显得端庄娴雅。男性的韩服是短褂搭配长裤以及马甲。韩服的优点是可以掩饰体型，使个子矮的人看起来较高，较瘦的人也看上去较丰满，增添女性的魅力。还有，女性韩服的颜色五彩缤纷，有的还刺绣或描金箔，使得韩服变得更加华丽。韩服的另一个特点是布料取自大自然，并进行天然染布，布料上渗透着自然的色彩，朴素而动人。





如今，韩国人虽然只有在春节等传统节日、周岁、婚礼或丧礼等特别的日子才穿韩服，但人们对韩服的关注依然很高。近些年来，在年轻人之间还掀起了韩服热潮，年轻人流行租赁各种款式的韩服或经过改良的韩服参观古宫或逛街，体验穿韩服成为年轻人的一种游乐方式。到了现代，韩服虽然没有像成衣那样快速地更新换代，然而也跟着时代变化与需求，将色彩、布料、特点等重新组合，不断地谋求变化。