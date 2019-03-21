文在寅：期待第4次南北韩首脑会谈不受地点形式限制进行实质性讨论

ⓒYONHAP News

文在寅总统就第4次南北韩首脑会谈表示，希望双方能在北韩条件允许的情况下，不受地点和形式的限制，进行具体、实质性的讨论。





文在寅总统在15日主持首席秘书和助理会议时作出了上述发言。他表示，已经确认了美北双方继续保持对话的意愿，因此具备了促进南北韩首脑会谈的条件。文在寅强调，希望南北双方坐下来，就能够取得超越前两次美北首脑会谈成果的方案进行具体、实质性的讨论。





在谈到金正恩在第14届最高人民会议上发表的施政演说时，文在寅说，北韩也表现出了保持对话的意愿。金正恩阐明了实现韩半岛无核化和永久和平的坚定意志，同时表明有意举行第3次美北会谈，文在寅对此予以高度评价和欢迎。文在寅还说，金正恩委员长明确展现出彻底履行《板门店宣言》及《9月平壤共同宣言》，南北韩应携手共赴未来的态度。韩国政府无论面对任何困难，都将坚定不移地为一步步实现南北韩共同宣言而努力。文在寅还表示，将为使第4次南北韩首脑会谈成为带来更大机会和更多成果的契机而竭尽全力。





在谈到此次韩美首脑会谈时，文在寅介绍说，此次会晤消除了美北领导人河内会谈后的种种不确定性，成为重拾美北对话势头的契机，是毫不动摇地推进韩半岛和平进程的同盟间的紧密战略对话。通过这次会晤，韩美两国再次确认了通过外交方法实现韩半岛无核化和永久和平的原则，双方将为早日恢复美北对话共同努力。文在寅说，特朗普总统对南北首脑会晤的必要性表示认同，并对南北会晤表示期待，指出金正恩做出决定的话，南北韩与美国的三方首脑会谈也并非不可能。韩美双方将继续为实现南北对话和美北对话的良性循环而共同努力。





文在寅指出，韩半岛和平是关系到国民生存的问题。韩国在发展南北关系的同时，不断为改善美北关系作出努力，才有今天。今后，只要有需要，韩国政府将一如既往地砥砺而行。