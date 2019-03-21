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韩国已成为世界上第一个启动5G商业服务的国家，同时还宣布了一项旨在建设世界上最好5G基础设施的国家战略。人们普遍认为，最新的发展趋势为韩国成为第四次工业革命的领军者铺平了道路。今天，我们邀请到了韩国延世大学信息产业工学的朴熙准（音译：박희준）教授，与他共同聊一聊韩国在高速网络和超高速连接新时代的潜在变化和影响。





韩国于当地时间 4 月 3 日晚 11 点推出全球首个商用 5G 移动网络， 4G 长期演进 LTE 技术时代即将结束，韩国已准备好迎来 5G 电信的新时代。 5G 网络通信的概念最初是由国际电信联盟在 2015 年提出的，当时提出将在 2020 年形成一套 5G 标准。此后，各国电信公司在 5G 市场上主动出击。截至 2017 年底，韩国在制定 5G 全球标准方面发挥了主导作用。去年 2 月份，韩国一家本地移动运营商在平昌冬奥会期间提供了各种 5G 试用服务。去年 6 月份，韩国进行了 5G 网络频段拍卖，并于 2018 年 12 月 1 日开始向制造业的企业客户提供商业 5G 服务。从 4 月 3 日开始，这些服务向公众开放。





4月3日，韩国开始为个人用户提供商用5G智能移动网络服务后不久，美国运营商Verizon推出了自己的商用5G服务。毫无疑问，韩国成为世界上第一个实现5G网络商用的国家。但事实上，韩国最初计划从3月28日开始全面实现5G服务商业化，但由于推迟推出5G智能手机和其他的一些问题，韩国不得不推迟商业化时间。早在2013年，韩国就推出了“5G论坛”，以更好地为实现5G服务商业化做准备。此后，韩国一直全力开发相关技术和服务，并在2018年平昌冬奥会上提供了世界上第一个5G试点服务。现在，韩国已经开启了5G网络，打开了超级连接的新时代。





4G 移动网络上线后，新手机陆续发布，相关服务也随后推出。在 5G 网络上线后，业界首先讨论的是为超高速网络量身定制服务，然后开发能够提供服务的智能手机。 5G 服务将推动第四次工业革命，包括自动驾驶汽车、智能工厂和智能城市等，特别是自动驾驶汽车有望在三到四年内推出。新一代网络能够以最快的速度和最小的延迟传输海量数据，这样一来，电信公司将在不久的将来为用户提供增强现实和虚拟现实等体验服务。





与4G相比，5G技术将使网络能够以20倍的速度处理100倍以上的数据，而延迟仅为百分之一。因此，人们可以使用虚拟现实和增强现实技术轻松访问海量内容，而自动驾驶车辆以及使用人工智能技术的新服务将广泛应用。在制造业，运行使用5G网络的智能工厂将能够提高生产力。在医疗保健领域，实时远程诊断医疗服务将使人们可以随时随地管理自己的健康状况。5G技术对各个行业的影响将是巨大的。一位全球市场研究人员预测，到2035年，新的5G网络将在全球产生12.3万亿美元的经济效益。当然，韩国希望获得这个新的利润丰厚的市场。但韩国面临的批评是在5G准备和应用计划方面落后于其竞争对手。





根据美国通信工业协会最近的一份报告，韩国去年在 5G 准备和竞争力方面排名第一，但今年落后于中国和美国。该报告还指出，韩国在支持 5G 的自动驾驶汽车、机器人和无人机方面落后于竞争对手。韩国过于关注迅速实现 5G 商业化，而没有做好工业应用的准备。相比之下，美国和中国已经将 5G 作为第四次工业革命的关键技术平台，应用于人工智能、虚拟现实、自动驾驶汽车、医疗保健和航空航天工业。韩国在 5G 设备领域的份额微不足道，远远落后于中国。虽然韩国是第一个推出 5G 移动网络的国家，但其实际利用网络的服务还有很多不足之处。“世界第一”的称号可能最终成为“浮云”，没有实质的内容。





预计5G将为人们的日常生活和工业领域带来巨大变化。虽然韩国在智能手机、半导体和电信方面具有竞争优势，但在核心内容方面落后于美国和日本，而在网络设备方面落后于欧洲和中国。中国的华为和芬兰的诺基亚拥有比韩国三星电子更重要的5G标准专利。韩国还必须解决基站不足和数据传输延迟等问题。作为巩固韩国在5G行业中地位的一部分，韩国政府已经公布了培育5G及相关行业的国家战略。





4 月 8 日，在韩国总统文在寅参加的会议上，政府宣布了“ 5G Plus 战略”计划。 根据该计划，韩国将发展 5 个关键服务和 10 个新兴工业部门，目标是获得全球 5G 市场 15 ％的份额，创造 60 万个就业岗位，实现 730 亿美元的出口额，占领 1600 亿美元的市场。为了鼓励私营企业在这个领域投资，政府将为在韩国国内投资建设 5G 的电信公司提供减税优惠，这项政策持续到明年。韩国将利用智能城市作为新的 5G 服务试验平台，到 2026 年实现 5G 频率数量翻倍。此外，政府将推动大型企业和小微企业之间的合作，支持他们开拓海外市场。这些都是政府全面计划的一部分，该计划旨在使国家成为 5G 网络的领跑者。





根据新计划，到2022年，政府和私营企业将投资270亿美元建设全国性的5G网络，其中5项主要服务包括智能工厂和自动驾驶汽车，还包括政府承诺的10个新产业，包括下一代智能手机、机器人和无人机。所有这些措施旨在促进韩国的创新增长，并将韩国发展成为5G网络的全球领导者，但要实现雄心勃勃的计划需要付出很多努力。





值得一提的是，韩国为成为世界上第一个商用 5G 网络国家作出了巨大努力。“世界第一”代表着韩国对技术的信心，应该成为世界“最好的”。韩国很可能夺得第一，但提供优质服务并获得客户的认可将更为重要。初期阶段的 5G 业务可能会出现各种问题。此外，许多法规仍然阻碍远程医疗服务和自动驾驶汽车等新技术的发展。政府需要放宽或取消那些阻碍新业务发展的法规，推动 5G 市场发展，进而实现经济的跨越式发展。





作为第一个“激活5G”的国家，韩国再次展示了其信息技术强国的地位。但真正的竞争才刚刚开始，韩国应该去努力实现“最佳”，这比“第一”头衔更重要。