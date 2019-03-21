ⓒ C-JeS Entertainment生日：1991年4月25日

出生地：京畿道高阳市

身高：162cm

学历：世宗大学电影艺术学

出道：电视剧《你》（1996）





郑仁仙走上演员之路与自己的亲哥哥有着密切的关系。当年还小的郑仁仙因为看到哥哥要求去演员训练班学表演，当时正是不服输的年纪的她也固执地要求和哥哥一起去学，就这样踏出了走向演员生涯的第一步。

郑仁仙1996年6岁时出演了SBS电视剧《你》，随后一直以童星身份在多部影视作品中亮相，其中包括广为人知的情景喜剧《顺风妇产科》以及经典电影《杀人的回忆》，期间还主演了多部儿童剧。

2018年，郑仁仙参演的电视剧《加油吧威基基》大受好评，郑仁仙在其中饰演的未婚妈妈也让人印象深刻，同时也为其拓宽了戏路。同年年底与苏志燮搭档主演大热电视剧《我身后的陶斯》，人气大增。

2019年接替赵宝儿成为人气综艺《胡同餐馆》固定嘉宾主持。





主要作品：

·电视剧：

《你》（1996，出道作品）

《顺风妇产科》（1998）

《大长今》（2003）

《魔女宝鉴》（2016）

《加油吧威基基》（2018）

《我身后的陶斯》（2018）

·电影

《杀人回忆》（2003）

《恐怖故事2》（2013）

《韩公主》（2014）





主要获奖经历：

亚洲明星盛典 飞跃演员奖（2018）

MBC演技大赏 女子优秀演技奖（2018）