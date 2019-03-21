ⓒYONHAP News

韩国总统文在寅16日起对乌兹别克斯坦等中亚三国进行访问，推行新北方政策。文在寅此次巡访的中亚三国是资源富国，也是持续保持增长势头的国家，与这些国家深化经济合作，扩大经济领土，将可加强韩国国家增长力量。相较其他地区，中亚与韩国的交易规模不大，正因如此，也具有很好的发展潜力。青瓦台方面介绍说，韩国与中亚国家的合作正在快速发展。因此，文在寅此行将聚焦于经济领域。





在访问的第一站土库曼斯坦，文在寅将前往由韩国企业承接建造的基扬利燃气化工成套设备现场进行考察，为拓宽今后的合作之路奠定基础。土库曼斯坦正在推动产业多边化，利用丰富的资源培育石油化学等高附加值产业。韩国在相关方面拥有高度的竞争力，两国合作范围将从能源和物流基础设施扩大到保健、医疗和ICT等未来增长领域方面。





文在寅访问的第二站乌兹别克斯坦是韩国在中亚地区的最大合作对象国。两国去年签署了《对外经济合作基金支援协议》，截至2020年，韩国将向乌兹别克斯坦提供5亿美元规模的基金，深化燃气化学工厂、保健领域等方面的合作。





在访问的第三站哈萨克斯坦，文在寅将聚焦于交通物流和基础设施建设等项目的合作。青瓦台方面介绍说，哈萨克斯坦在欧亚大陆的交通物流方面占据重要地位，搞活欧亚大陆的交通运输也是新北方政策的重要目标之一。另一个引人注目的是哈萨克斯坦的无核化经验，哈萨克斯坦因前苏联解体而成为核拥有国，在美国的资金援助下，废除了核弹头和导弹。共享哈萨克斯坦的无核化经验也是文在寅此次巡访的主要目的之一。