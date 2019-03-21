《漫话国乐》 善花公主 / 树林 / 满殿春





盘索里是韩国最具代表性的表演艺术形式。艺人在长鼓的伴奏下独自表演，以唱为主，说为辅，说唱结合以及身体动作来讲述精彩的长篇故事。盘索里由一名艺人分饰多角，有时候甚至还模仿天地间的各种声音，一部曲目的表演时间最长达2个小时等，难度较大，所以后来新的表演艺术形式“唱剧”应运而生了。





唱剧是以盘索里为基础，结合西方舞台剧而形成的，由一群艺人扮演不同的角色，这样长篇故事演绎得更加精彩、生动。唱剧于1900年初期亮相，因为当时缺乏先进的舞台设备，艺人的演技也不太高明，因此表演时，将盘索里曲目分成好几段，让艺人各自负责一段轮流表演就行了。





随着时光的流逝，唱剧渐渐完善其舞台剧的形式。韩国光复以后，还出现了从唱剧衍生的独特的表演艺术“女性国剧”。其实女性国剧问世之前，在传统乐坛存在着明显的差别待遇，女艺人不管水平多高，多么努力，也很难得到认可，而且几乎得不到饰演重要角色的机会，几乎没有发展空间。不仅如此，女艺人还要在表演团体做一些琐碎的杂事，受到这样的待遇，同为艺人一定会很伤自尊。于是金素姬、朴贵姬、林春莺等志同道合的实力派女艺人走到一起成立了女性国乐爱好会，并把第一部女性国剧《狱中花》搬上了舞台，遗憾的是，这部作品并没有得到观众的多少反响。





但是苍天不负有心人，第二年推出的作品《太阳月亮》取得了票房成功，直到60年代初期，女性国剧一直处于高峰期，深得观众的喜爱。据说当时女性国剧人气爆棚，每场演出都座无虚席，盛况空前，每次装票的袋子里都装满了门票，甚至还得用脚踩下去。有趣的是，女扮男装的艺人人气火爆，拥有众多的铁杆女粉丝。

{音乐1：女性国剧《善花公主》中“薯童与善花公主首次见面”/曹英淑、韩惠善（音）}





女性国剧除了主要以盘索里曲目为题材以外，还经常推出以神话传说故事为题材的新作品。为此，女性国剧团不仅为剧情创作音乐，还对民俗乐器进行改良，无容置疑的是，女性国剧团的这些努力对国乐的发展起到了一定的作用。可是到了近代，随着电视与电影的兴起，女性国剧就渐渐淡出人们的生活，如今记得女性国剧的人几乎没有多少了。





伽倻琴演奏家黄秉冀名人曾凭借作曲掀起了国乐的新潮流。1952年韩国战争期间，还是初中生的黄秉冀跟随父母避难到南部港口城市釜山，一次偶然的机会，黄秉冀在国立国乐院首次学习了伽倻琴，并发现了自己的才华。10年后的1963年，黄秉冀在国立国乐院主办的音乐会上发表了他首次创作的伽倻琴乐曲《树林》。在此之前，国乐几乎还都是以“口传心授”的方式传承下来，也就是师徒之间口头传授，内心领会，弟子经过磨练到了一定的水平，才能创作曲调来演奏，因此直到当时，在传统乐坛，作曲仍是一个陌生的概念。





黄秉冀名人打破传统观念，以国乐为基础，谱上独特的曲调与演奏技法，为伽倻琴开创了新的天地。1965年，《树林》受邀在夏威夷大学举行的“20世纪音乐艺术节”表演，由此在全球打响了名气。当时，有评价称“对于生活喧嚣又忙碌的现代人来讲，《树林》犹如解毒剂，治愈了人们的心灵。”《树林》由第一乐章“绿茵”，第二乐章“布谷鸟”，第三乐章“雨”，第四乐章“月光”组成。

{音乐2：《树林》中第一乐章：布谷鸟、第二乐章：雨、第三乐章：月光/ 作曲、伽倻琴-黄秉冀}





说起民俗乐器，人们最先联想到的正是伽倻琴。在现代创作的乐曲中，伽倻琴乐曲的比例也最大，这要归功于黄秉冀名人为此付出的心血与努力。





随着现代国乐的发展，1965年，首尔市成立了首家国乐管弦乐团——首尔市国乐管弦乐团，让人们耳目一新，因为在当时，有指挥的国乐演出可是新鲜事儿。虽然指挥技巧、乐器位置等都经历了反复的纠正，但是在第二任指挥家池瑛熙名人与第三任指挥家金熙祚的努力下，首尔市国乐管弦乐团渐渐奠定了坚实的基础，并推出了很多脍炙人口的名曲。





1985年，KBS韩国放送公社成立国乐管弦乐团，从此韩国各地也陆续亮相国立、公立国乐管弦乐团，得力于这些乐团创作的符合各地特色的现代国乐，地区居民与国乐的距离也被拉近了。

{音乐3：《满殿春》/ 权松熙（音）、首尔市国乐管弦乐团 }