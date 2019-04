防弹少年团、李会晟入选《时代周刊》“全球最具影响力100人”

ⓒKBS News

防弹少年团和联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)主席李会晟入选美国《时代周刊》“全球最具影响力100人”。





《时代》周刊“全球最具影响力人物”每年依据“领袖”、“演艺人士”、“企业开创者”、“偶像”及“英雄”5大项目选出全球百位最具影响力人物。防弹少年团与歌手阿丽亚娜•格兰德、演员道恩•强森等共17人入选演艺人士最具影响力人物。李会晟与美国总统特朗普、美国众议院议长南希•佩洛西和中国国家主席习近平等人士被选为最具影响力的领导人。





防弹少年团最近发布的新专辑《Map of the soul: Persona》在美国公告牌200强榜夺得第一名,他们的专辑还在英国UK Official Charts榜单拿下冠军。同时,防弹少年团还挺进了日本大众文化市场。防弹少年团被评价为超越种族、年龄和国籍,帮助人类形成共识,他们彻底的自我管理和追求高完成度的专业精神获得了高度评价,并得到粉丝俱乐部ARMY的全力支持。





李会晟的主要贡献为“1.5度特别报告”。气候变化专门委员会是世界气象组织(WMO)及联合国环境规划署(UNEP)于1988年联合成立的政府间机构,主要任务是对气候变化现状、气候变化对社会和经济的潜在影响等进行评估,目前有195个成员国。2015年李会晟担任委员会主席,“1.5度特别报告”是2018年在仁川松岛举行的大会中发布的文件。报告敦促减排温室气体,在2050年以前将地球平均上升气温维持在1.5摄氏度以内。