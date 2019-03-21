文在寅总统和金正恩委员长举行第四次首脑会谈的可能性

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韩国总统文在寅正式提议北韩举行南北韩首脑会谈。文总统上周访问华盛顿，与美国总统特朗普举行首脑会谈，并听取北韩国务委员会委员长金正恩在第14届最高人民会议第一次会议上发表的施政演说后，15日正式提议北韩举行南北韩首脑会谈。





今年2月底在越南河内举行的第二次美北首脑会谈破裂后，韩美两国为恢复美北对话动力作出努力，且在上周举行的韩美首脑会谈中，两位首脑就无核化方案进行磋商，并决定为使北韩重新回到对话桌前作出共同努力。与此同时，韩国总统文在寅听取北韩国务委员会委员长金正恩在第14届最高人民会议第一次会议上发表的施政演说后，提议北韩举行南北韩首脑会谈，以恢复美北对话动力和举行第三次美北首脑会谈。





本月11日，韩国总统文在寅在与美国总统特朗普举行首脑会谈时，曾公开表示将推进南北韩首脑会谈，并在4天后主持召开的青瓦台首席秘书和助理会议上，最终确定提议北韩举行南北韩首脑会谈。文总统表示，若能与北韩讨论重启无核化对话的方案，将不拘泥于会谈地点和形式。问题是北韩是否给予正面回应。因为金正恩委员长在12日举行的最高人民会议上敦促文在寅总统不要再扮演多管闲事的协调者和促进者了。





目前，北韩虽然对韩国表示惋惜，但是在美北无核化协商陷入困境的情况下，北韩有可能对韩国在美国和北韩间扮演的角色心存期待。重要的是，北韩希望韩国政府除了将美国的立场转达给北韩之外，还要将北韩的立场转达给美国政府。由此看来，北韩要求韩国政府和文在寅总统扮演的不是“协调者”角色，也不是“促进者”角色，而是“局中人”角色。如果韩国政府和文在寅总统继续在美国和北韩间进行沟通协调，或许有可能促成美北首脑会谈，而其关键在于文在寅总统能否和金正恩委员长举行第四次南北韩首脑会谈。





有观测认为，北韩有可能同意举行南北韩首脑会谈，因为北韩有必要听取美国的态度是否发生变化。如果文在寅总统和金正恩委员长间的第四次南北韩首脑会谈得以举行，将重点讨论恢复美北对话动力的相关议题，但是在短时间内举行南北韩首脑会谈的可能性并不很大。北韩国务委员会委员长金正恩或将于近期内访问俄罗斯，且当地时间15日，克里姆林宫发言人对本国媒体表示，正在为会谈进行准备。那么，北韩为何急于同俄罗斯举行首脑会谈呢？





金正恩委员长在发表施政演说时说，在美北协商陷入胶着状态的情况下，最基本原则是自力更生。第二原则应该是构建社会主义国际联合体。去年3月26日，金正恩委员长通过与中国国家主席习近平举行的首脑会谈恢复了双边关系；去年11月初，古巴国务委员会主席兼部长会议主席米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯访问平壤，实现双边关系正常化；今年3月1日，也就是在河内举行第二次美北首脑会谈后，金正恩委员长与越南国家主席阮富仲举行了双边首脑会谈。在此情况下，北韩试图通过与俄罗斯的关系正常化，进一步加强与社会主义国家间的纽带关系，进而构建社会主义国家联合体等，为重返国际社会铺平大道路。总之，在或许举行南北韩首脑会谈和第三次美北首脑会谈之前，北韩为构建社会主义国际联合体而推进与俄罗斯间的首脑会谈。





北韩国务委员会委员长金正恩通过最高人民会议等重要政治活动完成内部整顿工作，并对韩美两国发出信息后，将眼光转向了俄罗斯。目前，俄罗斯总统普京计划出席定于本月26日和27日在中国北京举行的“一带一路”领导人年度峰会，因此有观测认为，金正恩委员长可能于此前在符拉迪沃斯托克与普京总统举行双边首脑会谈。如果北韩与俄罗斯间的首脑会谈得以举行，同第二期领导班子产生一道计划与美国进行持久战的金正恩委员长将致力于加强与俄罗斯的合作关系。

目前，北韩将废弃宁边核设施作为美北无核化协商的底线，其余寸步不让。在去年6月在新加坡举行第一次美北首脑会谈时，北韩作出承诺将实现完全无核化，并废弃核武器，而在越南河内举行的第二次美北首脑会谈中，北韩试图以废弃宁边核设施、停止核试验与导弹试射来换取美国缓和甚至撤销制裁，但是美国要求北韩除宁边核设施、停止核试验与导弹试射外，还要废弃其他核设施及包括核武器在内的洲际弹道导弹、生化武器等威胁美国本土的所有战略武器。结果，由于美北双方坚持对立、互不相让而使会谈破裂。美国政府认为，如果继续保持对北韩制裁与施压，经济陷入崩溃边缘的北韩将不得不作出让步，但是北韩将美国重提无核化条件和举行第三次美北首脑会谈的时限定在今年年底，这意味着如果美北双方在今年年底以前未能就无核化达成妥协，北韩有可能从明年年初开始重新展开战略挑衅。





北韩国务委员会委员长金正恩对美国发出上述信息后，美国总统特朗普当地时间15日表示，对话固然很好，但不会急于一时。不论如何，由于美北双方都对重启对话持开放态度，韩国总统文在寅是否能以其折中方案促成美北双方重启对话，格外引人关注。





韩国政府提出了“足够好的交易”这一折中方案。韩国政府有必要在特朗普总统所说的“大交易”和金正恩委员长强调的“年底时限”间寻找折中方案。也就是说，在今年年底以前，文在寅总统必须为举行第三次美北首脑会谈营造条件，并在此前设法让美北双方通过高级别会谈进行多次“小交易”。过去在六方会谈中，曾通过副部长级会谈就北韩停止运转宁边核设施和封存、去功能化、申报等达成协议。因此，与其在首脑会谈中讨论所有问题，不如通过工作会议或高级别会谈就弃核与相应措施等“小交易”达成一致，为举行第三次美北首脑会谈铺平道路。如此一来，可使美国提出的“大交易”和北韩提出的“阶段性同步措施”达成妥协。





如果文在寅总统和金正恩委员长间的第四次首脑会谈得以举行，重启美北对话将成为主要议题。问题是文在寅总统能否提出融合“大交易”与“阶段性同步措施”，且使美北双方均感满意的折中方案。