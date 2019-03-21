韩国首家外资营利性医院被取消许可

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韩国首家外资营利性医院济州绿地国际医院被取消许可。





济州道知事元喜龙17日在记者会上表示，经过对绿地国际医院展开的取消外国医疗机构许可听证调查和听证裁决方的意见进行审议，决定取消该医院的许可。去年12月5日，济州道政府有条件地批准绿地国际医院开业，但迄今为止，医院在没有正当理由的情况下始终没有营业。由于韩国《医疗法》规定的3个月期限已过，因此道政府启动取消许可程序。济州道政府举行了取消外国医疗机构许可前的听证会，最终以听证报告和最终意见书为依据，并根据《医疗法》第64条取消其许可。根据听证会的意见书，济州道政府认为，推迟开业15个月和院方不服济州道有条件批准开业并提起诉讼并非院方在3个月内无法准备开业的重大原因，而且有关接诊韩国患者的问题不是工作计划中的重要部分，但院方以此为由拒绝开业。此外，院方在获得许可时曾表示会招聘所有必要人员，但在听证会中却无法提供招聘医务人员的证明资料。

营利性医院是指以营利为目的投资设立的由营利法人经营的医院。现行《医疗法》原则上仅允许医生、政府自治团体、学校法人和社会福祉财团医疗法人等创立并经营非盈利性医疗机构。但在济州道和经济自由区等指定区域，中央政府和自治团体允许有条件地建设营利性医院。2002年，时任总统金大中曾提出将韩国建设成为东北亚医疗集群的构想，允许在特殊情况下成立营利性医院，但此后便再无进展。直至2015年，保健福祉部批准绿地国际医院设立营利性医院，构想才得以实现。





分析认为，济州道政府吊销绿地国际医院营业执照反映了韩国部分反对浪潮。反对者认为，营利性医院只追求利益，将摧毁以医疗保险为中心的韩国医疗系统基础。而赞成者认为，设立几家营利性医院并不会动摇医疗保险体系，韩国民众反而有更多选择优质医疗服务的机会，并可节省医疗费用。文在寅政府对建设营利性医院持反对态度，并表示未来将不会批准其他盈利性医院申请。济州道政府考虑搞活经济、提振医疗旅游产业、通过吸引外资提高公众对行政的信任度等因素，有条件地批准绿地国际医院营业。随着济州道政府取消绿地国际医院的许可，将产生投资者对政府和济州道信任度下降、地区居民反对等副作用，同时还将引发大规模的诉讼战。济州居民们表示，听说要建设医院发展社区，祖辈传下来的土地被廉价出售，但在此期间土地价格激增，计划提起土地返还诉讼。而绿地国际医院方面则认为，院方于今年2月提出行政诉讼，要求取消有条件地给予许可。对于政府本次取消许可，院方认为不妥，可能再次提起诉讼。若绿地医院在行政诉讼中胜诉，将以此为依据向济州道政府提起损失赔偿。