韩国举行“世越号”沉船事故5周年追念仪式

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16日是韩国“世越号”沉船事故发生5周年，全国各地纷纷举行追思逝者，查明真相的追念仪式。

4.16财团和4.16世越号事故家属协议会当天下午3时在京畿道安山市花郎游乐园共同主办了“世越号”沉船事故追念仪式。社会副总理兼教育部长官俞银惠、海洋水产部长官文成赫、各政党代表、京畿道知事（省长级）李在明以及民众5000余人出席仪式。仪式开始，安山市全市鸣笛1分钟，以追悼在沉船事故中遇难的檀园高中师生，祈愿社会安全。同时，安放41名普通遇难乘客遗骸的仁川家族公园也于当天举行了追念仪式，自由韩国党代表黄教安出席。此外，沉船事故发生地附近的全罗南道珍岛举行追思会。遇难者最多的京畿道安山檀园高中也举行由在校生主办的“再迎春天，满怀希望”追思活动，学生们通过追悼合唱、制作黄丝带、访问记忆教室等活动缅怀遇难的学长和老师。

往来于仁川和济州的6825吨级客轮“世越号”于2014年4月16日上午10时在全罗南道珍岛郡近海沉没。当时，船上满载到济州岛修学旅行的325名学生、14名教师和104名普通乘客，共计476人。“世越号”在完全翻覆的情况下，经过两天时间完全沉没，事故造成304人遇难或失踪，仅172人获救。





造成如此严重的人员伤亡主要是因为事故发生初期应对不利所致。首先，在客轮倾斜时，船长并未下达逃生指令，而是通过广播告诉乘客原地不动，结果大多数乘客听从船长指令，错过了逃生的最佳时机。不仅如此，事故发生时，船长和船员们抛弃乘客逃生。此外，前来救援的队伍规模也杯水车薪。有声音指出，由于海警在初期判断失误，并未采取快速救援，错过了“黄金时间”。经过调查，快速改变方向、货物超载、在船体过度扩建等是导致“世越号”沉船的主因。与之相关的船运公司和相关负责人受到处罚，被认为是实际所有人的前世茂集团会长俞炳彦在逃亡中身亡，警方发现时尸体已严重腐烂。





有声音认为，韩国政府虽进行海警重组，成立国民安全处以及制定相关法律等，对国民安全和灾难应对系统进行整顿，但仍然未能完全查明事故真相。韩国政府虽于2015年1月成立特别调查委员会，对沉船事故展开全面调查，但在调查权和起诉权的争议中并未进行特别调查就草草告终。2017年4月，政府成功打捞“世越号”，并成立船体调查委员会进行调查。但委员会同时提出包括船体不合理增建、复原性损毁等综合因素的内因说，以及不排除外部冲击可能性的“开放式结论”，这些并未能完全消除人们的疑惑。第二批特别调查委员会2018年3月成立，目前正在对事故进行调查，遇难者家属和相关市民团体要求对18名前政府负责人进行处罚。