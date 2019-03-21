锦湖韩亚出售核心子公司韩亚航空

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锦湖韩亚集团15日向债权团提交了包括抛售子公司韩亚航空等在内的自救方案修订案。随着债权团接受该方案，韩国第二大航空公司——韩亚航空将迎来新主人。目前，韩亚航空拥有釜山航空和首尔航空两家廉价航空公司。因此，包括这两家廉价航空在内的3家航空公司将同时被出售。分析认为，韩国航空业格局将被改写。

锦湖韩亚前会长朴三求与他的儿子、韩亚IDT社长朴世昌当天上午与债权团银行产业银行会长李东杰会面，提交了包括抛售韩亚航空在内的自救方案修订案。根据方案，抛售将由旧股出售和第三方分配方式的有偿增资组成，禁止韩亚航空子公司单独出售。但是，如果收购方提出相应要求，将另行协商子公司的出售方案。同时，韩亚航空代表理事韩昌洙将留任至公司完成抛售，前会长朴三求将不会恢复经营权。债权团当天下午举行会议，讨论了自救方案，并对该方案作出积极评价，决定为未来韩亚航空经营步入正轨寻求支援方案。至此，韩国第二大航空公司——韩亚航空正式进入出售程序。

锦湖韩亚集团近来陷入资金周转危机，导致公司决定出售韩亚航空。锦湖韩亚集团前会长朴三求自2002年升任会长一职便积极扩大公司规模，于2006年收购了大宇建设，2008年收购了大韩通运。也正是因为如此，锦湖韩亚集团入列“韩国十大企业”。但锦湖韩亚当时在收购大宇建设时的不合理行径为后日埋下祸根。随着建筑业景气低迷，锦湖韩亚于2009年再度抛售大宇建设，并对锦湖产业和锦湖轮胎等子公司进行重组，这一系列举动让集团陷入危机。2010年再度复出掌握经营权的朴三求虽通过带领主要子公司完成重组，再度收购锦湖产业等举措让企业恢复生机，但却因再度收购锦湖轮胎的失败让公司未能完全恢复元气。取而代之的是改善韩亚航空的财务结构，宣布2019年是企业再度腾飞的元年。但自飞机餐事件发生后，本就虚弱不堪的韩亚航空接着又在审计报告中收到“限定”的审计意见，这给公司带来致命一击。朴三求于3月27日决定辞去会长职务，并以家族股份为担保申请了规模达5000亿韩元的援助，但却遭到债权团的回绝，万般无奈下，只能出售韩亚航空。





韩国航空业版图因位居榜首的大韩航空会长赵亮镐的去世以及韩亚航空的出售而被改写。目前，业界认为SK、韩华、希杰（CJ）、爱敬等企业有望收购韩亚航空，收购价格预计在1万亿韩元至2万亿韩元之间，但相关企业对收购事宜予以否认。此外，若韩亚航空单独出售釜山航空和首尔航空，预计将激起其他廉价航空公司的收购欲望。