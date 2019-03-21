首尔华侨学校的孩子们

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：于礼厚(首尔华侨中学训导主任)





韩国从一个上千年的单一民族的国家发展成为一个多元化民族的人们共同生活的国家，他们的下一代也是韩国重要的社会组成人员，他们的身心健康就关系到韩国社会未来的发展。本期有请首尔华侨中学训导主任于礼厚老师，为我们介绍移民家庭学生的心理健康情况，以及政府和社会是如何帮助他们维护身心健康顺利成长的。









南：请你先自我介绍，好吗？

于：我叫于礼厚，是在韩国土生土长的华侨第四代，我的曾祖父在19世纪末期从中国的山东来到了韩国，就在仁川港居住下来。我从小就是在仁川的华侨学校读书长大的。

南：韩国的华侨学校的历史大概有多久了？

于：祖辈们在韩国居住下来之后，在19世纪末期就开始建学校了，那时候的华侨学校不像现在这样的规模之大，而是以私塾的形式开始，由训长向华侨的孩子们授课。后来学校规模越来越大，在1949年之后，我们这些华侨都被授予了台湾国籍，因此那个时候起华侨学校的教育就受到了台湾教育部的影响。直到现在，我们使用的课本都是台湾学校使用的教学课本，教育基本上跟台湾是同步的。

南：首尔华侨学校现在有多少学生？他们的组成是怎样的呢？

于：首尔华侨中学以前在明洞的现在中国大使馆的旁边，人数最多的时候多达2000多名，后来随着不少年轻华侨的外流，有的去台湾读书之后就留在那里了，还有不少去美国等海外读书，之后就在那里定居。我们现在的学生大概有400多人，来源多种多样，当然是韩国华侨的子女最多，然后还有很多新移民，其中有来自大陆、台湾，还有蒙古等国家的，也有一些韩国人子女。

南：学生来自四面八方，有不同的成长背景和家庭背景，在适应学校生活和韩国生活的时候一定会存在很多困难吧？

于：是的。比如一些中国朝鲜族的学生，他们从小在中国由祖父祖母带大，父母在韩国打工赚钱。后来父母把孩子接过来读书，他们的孩子一方面会有语言交流上的问题，另一方面他们对环境也很陌生，于是就出现部分学生不适应学校生活的情况。在我们老师的帮助下，如果度过一个学期，那今后就比较容易安定下来。如果第一个学期坚持不下来的话，就很容易在中途弃学返回中国。









南：政府和社会还有你们学校是如何帮助这些学生解决这些问题的呢？

于：我们学校的师资来源是多方面的，为了帮助那些来自中国和台湾的孩子们，我们聘请了来自中国大陆和台湾的老师，让他们去辅导同样来源的学生，这样互相比较了解，帮助起来比较贴心。政府也有很多资助政策，只要和区政府和市政府的相关部门联系就好。还有世界村中心也在帮助我们的孩子做心理咨询，帮助他们渡过最艰苦的一段时间，让他们很好地适应韩国学校里的生活。

南：很多移民或者长期来韩国居住的家长们，最发愁的一件事情就是为孩子选择学校，韩国有一般的韩国学校，还有国际学校，也有你们华侨学校，你觉得上华侨学校有什么好处？

于：华侨学校最大的好处就是能够既学到语言，同时学习其它科目也不会落伍，因为我们和台湾学校的教学进程是同步的。最值得自豪的是我们学校高考升学率很高，而且像国立首尔大学和延世大学、高丽大学在韩国所谓的“天空大学(SKY)”等名门大学的升学率非常高。虽然作为私立学校我们会收取一些学费，但是我们的学费要比国际学校低很多。（图片来自嘉宾）