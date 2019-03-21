北俄举行首脑会谈的原因

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在河内美北首脑谈判破裂后，北俄决定举行首脑会谈是因为两国利害关系相符，北韩需要突破制裁重围，俄罗斯则有必要加强对韩半岛问题的影响力，且金正恩出访俄罗斯还有效仿金日成的象征性意义。也就是说，北俄首脑会谈的战略和象征性意义都很大。





目前，韩半岛周边四强围绕北韩问题的举动十分复杂。美国致力于加强国际社会对北韩制裁，以加大对北韩施压力度。日本加强与美国的合作，并趁此机会积极强化军备。而中国虽然在保护北韩，但因中美贸易纠纷等复杂原因，无法自由采取措施。俄罗斯与美国对立，试图改变在韩半岛问题上被排斥在外的局面。





近期，俄罗斯一有机会即表态应放宽对北韩制裁。俄罗斯主张北韩已采取炸毁核试验场、中断导弹发射等措施，应放宽对北韩制裁。而中国目前自顾不暇，未能积极发声。在此背景下，俄罗斯是目前北韩最好的“战友”。此外，金正恩的祖父金日成曾展开“中苏等距离外交”。上世纪50至60年代,中苏在意识形态上出现分歧，北韩借机通过“走钢丝式外交”获利。近期，金正恩大幅改革核心领导组织，建立第二期内阁，这一方面可能意味着其国内政治地位依然不稳，加之河内美北谈判破裂可能引发北韩内部对金正恩领导力的质疑，导致领导层内部强硬派和温和派间矛盾进一步加深。在此背景下，金正恩模仿金日成访俄将成为一举两得的好机会，不仅能实现外交战略目标，还可强化政权正统性。