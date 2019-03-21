ⓒ Getty Images Bank

“粗粮”是我们生活中较常吃的食品，一般指没有经过加工的谷类，保留了谷粒较硬的外层，口感粗糙，所以被称为“粗粮”。

粗粮一般被分为以下几类：1、全谷物：也就是因为各种原因，未进行精细研磨的谷物。其中包括不少不适合精细研磨的谷物，比如玉米、小米、高粱、燕麦、大麦、荞麦等稻、麦以外的谷类。未被加工的稻谷或小麦指的是没有经过加工的稻谷或小麦，即糙米和全麦。它们和杂粮一样，属于完整的谷粒，只经过去壳处理，保留了谷粒较硬的外层和胚，像杂粮一样富含膳食纤维、维生素和矿物质。

2、杂豆类：指绿豆、赤豆、扁豆、芸豆、蚕豆、干豌豆等杂豆类（大豆除外）。他们虽不属于谷类，但营养特点与谷类十分接近，且通常未经研磨，甚至可带皮食用。

3、薯类：红薯、马铃薯、山药、芋头等因为具有杂粮的特点，也可被列入杂粮的范畴。其碳水化合物含量在25%左右，蛋白质脂肪含量均较低，但部分维生素与矿物质含量较高。

那么问题来了，粗粮的营养价值真的更高吗？答案是肯定的！谷粒经过精细研磨，大约会流失70%以上的维生素和矿物质，膳食纤维则损失更多。粗粮则保留了谷粒的胚、外层甚至外皮，这些部位含有丰富的膳食纤维、维生素和矿物质，所以营养价值高于细粮。

另外，您可能会问粗粮对预防慢性疾病有帮助吗？答案也是肯定的。粗粮消化速度慢，餐后血糖反应较低，对胰腺分泌胰岛素的刺激较弱，有助于防治胰岛素抵抗。与此同时，粗粮富含的膳食纤维、植物化学物质等也起到了防治常见慢性疾病和抗癌的作用。

最后，常吃粗粮会影响肠胃功能吗？答案是，只要烹调方法得当，粗粮的口感非但不逊于细粮，更具有自然香醇的味道。用杂粮做的米饭、粥、馒头、面包、面条等都是很美味的主食，不会对肠道增加额外的负担。





（文中窍门来自周璟听友）