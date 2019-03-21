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脱北者指因不适应北韩政治体制与生活环境，通过非正式渠道离开北韩投奔韩国等其他国家的北韩居民。初期，脱北者并不是很多，大都是因为政治理由投奔韩国等国。到了上世纪90年代初期，北韩国家主席金日成突然病逝，加之北韩连年发生历史上罕见的严重洪水与干旱，经济低迷，粮食短缺，越来越多的北韩居民非法越境到中国，其中少数人经由中国投奔韩国。





自1990年以来，投奔韩国的脱北者人数呈现稳定增加的趋势。到了2009年，脱北者人数达到高峰（2900多人）后开始逐年减少。2011年金正恩上台执政以来，平均每年投奔韩国的脱北者为1000-1500人左右，其中女性居多。去年截至11月，共有1042名脱北者投奔韩国，其中女性占86%。按照年龄来分，40岁年龄段最多，占31%，其次是30岁年龄段（26%），50岁年龄段（23%）等。如今定居韩国的脱北者共有3.2万人，其中女性占72%，有23000多人。





随着脱北者增加，韩国于1997年制定了相关法律《脱北居民保护及定居援助法》，1999年建立了脱北者设施“하나원”（合一院），帮助脱北者适应韩国社会。一般来讲，脱北者来到韩国，首先在该设施接受为期3个月的适应教育。结业后，政府还向脱北者提供住房、生活补助金、就业培训、教育、福利等各方面的支援。以一人户为例，政府提供的安家费包括基本费700万韩元等，最多可以得到4700万韩元。在住房方面，脱北者可以入住租赁公寓，为此政府提供1300万韩元的住房补助金。在就业方面，政府向聘用脱北者的公司最长4年补助脱北者员工的一半工资。在福利方面，最低生活水平的脱北者每月可领取50万韩元的生活补助金。在教育方面，免交初、高中与国立大学的学费，并为私立大学学生提供一半的学费。不仅如此，政府还为脱北者安排志愿服务人员，让志愿服务人员帮助脱北者适应韩国社会，各地还有保护人员，保障脱北者的生命安全。





另外，韩国还有脱北者同志会等很多民间组织帮助脱北者融入韩国社会，这些组织为脱北者开设课程，指导脱北者如何使用互联网、银行、交通工具、驾驶以及语言等等。