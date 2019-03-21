青瓦台：将重点发展非存储器半导体、生物及未来型汽车三大领域

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韩国政府将非存储器半导体、生物、未来型汽车三大产业选定为重点培育产业是因为非存储器半导体存在巨大的增长空间，生物技术将引领未来食品工业，且韩国在未来型汽车领域拥有世界领先的氢燃料电池汽车技术。





分析称，非存储器半导体产业具有新增长动力、同步增长及创造工作岗位三大优势。目前，韩国半导体产业以存储器半导体为支柱，在世界存储器半导体市场占有率达60%。相反，非存储器半导体占有率仅停留在3%到4%的水准，远远落后于美国、欧盟及日本等国家和地区。一直以来，业界都呼吁加大在非存储器半导体领域的培育和支持，以扩大半导体产业，提高竞争力。非存储器半导体市场规模是储存器半导体市场规模的2倍，且具有更大的附加价值，因此在这一领域颇有危机感的业界对大力培养非存储器半导体产业抱有极大的热情。目前，业界正以代工（代替客户公司生产）事业为中心，不断推出各种缩小差距的培养战略。





生物领域由于生物技术（BT）及信息和通信技术（ICT）相结合，被认为是未来食品工业的引领者。受老龄化、传染病、气候变化等因素影响，食品领域势必出现革新性的变化。韩国政府今年将在生物领域研发方面投资29300亿韩元，用于新药、医疗器械等新技术开发。同时，政府还将利用精密医疗、遗传信息等大数据平台，促进生物技术及信息和通信技术进一步融合，并在老年痴呆、传染病、生活环境等为增进国民健康而进行的预防、诊断、治疗技术等开发方面集中进行投资。目前国内大型企业包括三星、SK等都在增设生物仿制药工厂、委托生产方面积极作着努力。韩国生物制药企业Celltrion开发的生物仿制药Remsima在欧洲的销量已超越当地药品。国内一年在研发领域投资超过1000亿韩元的生物制药企业及传统制药公司有6家。





未来型汽车将发展目标瞄准氢燃料电池汽车。今年1月，政府正式对外发布氢能经济发展路线，全面推动氢燃料电池车发展。由于政府放宽了相关限制，氢燃料电池车的充电站等基础设施构建也加快了步伐。政府预计，到2040年，相关领域可创造43万亿韩元的年附加值和42万个工作岗位。现代汽车2013年成功推出世界第一辆量产版氢燃料电池车，去年又发布了新一代氢燃料电池车NEXO，走在了世界前列，但这并不意味着韩国将无悬念在这一领域继续领跑，因为德国等欧洲国家、中国、日本等国正在这一领域奋起直追，竞争必将更加激烈。