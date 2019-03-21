全球掀起BTS旋风 新专辑销量破纪录

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防弹少年团本月12日通过国内各音源网站公开了新专辑《MAP OF THE SOUL：PERSONA》的全数歌曲音源。

此次发行的专辑是防弹少年团全新开启的系列音乐“MAP OF THE SOUL”中的首张作品，专辑通过收录歌曲，向全世界歌迷传递防弹少年团希望讲述的故事。

主打歌《为渺小而做的诗（Boy With Luv）》是一首Funk Pop类型的歌曲，唱出了对心爱的人的关心、喜爱以及所有开心的小事。并邀请全球人气歌曲Halsey合唱，男女声的融合，也让歌曲所要展现的悸动与喜悦更加鲜明，简洁的旋律也让人过耳不忘。

正如大众所预料，防弹少年团新专辑一经公开，便引发热烈反响。榜单夺冠早已不成悬念，销量方面，专辑发行第5天销量便突破200万张，刷新了国内唱片销量记录。

新专辑12日正式发行1小时后销量便达接近25万张，3小时后更是突破百万，达到了138万余张。此后，新专辑销量依旧节节高升，16日突破了200万大关。如此惊人的销量成绩，不仅更新了防弹少年团自身的记录，更是成为K-POP史上之最。

防弹少年团于17日在首尔东大门DDP举行了新专辑发行纪念showcase。成员朴智旻在当天的舞台上就通过美国NBC《SNL》首次呈现新歌现场表演发表感言称：“我们感到非常荣幸。虽然语言和文化不同，但我们却能通过歌曲和舞蹈表达我们的真心和热情。”

另外，防弹少年团将于5月4日、5日在美国洛杉矶开启全球巡演大幕，随后还将依次前往美国芝加哥与新泽西、巴西圣保罗、英国伦敦、法国巴黎、日本大阪与静冈举行演唱会。