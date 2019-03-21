EXO灿烈参与“STATION”第3季 25日发行solo新歌《春夏秋冬》

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EXO成员灿烈即将通过SM公司音乐企划“STATION”第3季发行个人新单《春夏秋冬》。

灿烈新歌《春夏秋冬》将于25日在国内音源网站以及中国QQ音乐等海外音源网站同时公开。《春夏秋冬》将是灿烈发行的第一支个人单曲，除了韩文版外，灿烈还录制了中文版与日文版，让中日歌迷尤其惊喜。

灿烈向来以多才多艺而颇受好评，不仅个人声线辨识度高，而且有着优秀的音乐创作才华，参与了EXO《Love Shot》、《Ko Ko Bop》等多首人气歌曲的制作。同时，灿烈也成为诸多歌手合作的理想对象，其中与EXO成员世勋组成unit小组发行的《We Young》，以及大热韩剧《鬼怪》主题曲《Stay With Me》都成为经典之作。

灿烈所在的EXO目前暂无团队演艺计划，因此成员们也得以发展solo演艺事业。不久前EXO主唱之一的CHEN发行了首张个人专辑，主打歌《当四月过去我们就分手吧》成为热门歌曲。因此歌迷也十分期待紧随其后发行的灿烈的个人单曲《春夏秋冬》究竟会打造怎样的“音乐四季”。