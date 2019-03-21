金希澈、Eric Nam、全智允即将回归 Solo大行其道

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Super Junior成员金希澈将于4月24日发行出道以来的首支个人单曲《Old Movie》。新歌由金希澈亲自填词，同为Super Junior成员的东海则参与谱曲，是一首典型的摇滚抒情歌曲。金希澈曾与闵庚勋合作发行过2支单曲，均获得不错反响，也让大众发现金希澈不俗的抒情歌曲唱功，因此此次金希澈独挑大梁挑战solo歌曲，也让歌迷备受期待。另外，金希澈还将与5月初举行“宇宙大明星金希澈脱口秀HEETalk”，届时也会为到场歌迷现场献唱新歌《Old Movie》。

前4Minute成员全智允确定于5月4日发行全新EP《the moment i loved》回归。全新EP中，将收录包括主打歌《幻想》在内共4首新歌。歌曲将用音乐诠释“相爱过的那一瞬间”，打造既梦幻又感性的氛围。全智允也将以崭新的形象回到歌迷身边。回归后，全智允也将参与打歌及出演综艺节目，开启久违的演艺活动。

Eric Nam经纪公司日前对外介绍称，Eric Nam目前正在录制全新歌曲，将目标回归日期定于5月8日。这也将是Eric Nam及去年11月发行专辑《Miss You》之后时隔半年再次回归。Eric Nam在本月2月刚刚举行个人演唱会，目前还有两场音乐节演出日程等待消化。而不久前全球瞩目的漫威电影《复仇者联盟4》韩国影迷见面会也邀请Eric Nam担当主持人。