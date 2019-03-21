设计前卫的“独特家具”—— 韩国“杰克逊变色龙”公司

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上周，我们共同探访了今年韩国最大的室内设计展览会——首尔生活设计展，在此次展会上涌现出了一大批优秀的企业。今天，我们将共同走进韩国“杰克逊变色龙”公司，这是一个家具设计品牌，我们将与公司首席执行官郑丰允（音译：정봉윤）先生一道，聊一聊他们公司。





现在我们可以理解为什么韩国“杰克逊变色龙”公司有这样一个特殊的名字。其产品具有独特的设计，与周围环境完美融合。韩国“杰克逊变色龙”公司由3位年轻的家具设计师在5年前创立。





韩国设计师家具市场近年来发展迅速，但许多本地生产的家具在整体成熟度和质量方面都有很大的不足，而且普通的复制设计被认为是阻碍市场扩张的一个因素。正是注意到这一点，三位设计师郑丰允、黄斗铉和宋载荣推出了一个新品牌韩国“杰克逊变色龙”公司，专注于生产更具特色的家具设计产品。当新产品发布时，公司以模块化产品的方式向消费者介绍，以便在客户心中植入独特的品牌形象。





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韩国“杰克逊变色龙”公司展示了不同系列的新产品，正如每个时装设计师的系列都代表了自己的设计理念一样。在今年的首尔生活设计展上，公司展示了模糊空间界限的概念。比如说，“箭头”包含一个系列的主要理念，而另一个以“巢”为主题的系列展示了一个温暖舒适的沙发，唤起了一只鸟，一只鸟在上面产卵，坐在沙发上面。它是模块化沙发组合，引起了客户的共鸣。客户可以根据需要，组合多个独立单元。根据空间的不同，他们可能会在家中或其他地方安装单座沙发或三至四座沙发。不过，不同的家具在设计上给人一种统一感。针对拥有宠物的主人，全新设计的产品也非常成功。例如，养猫的人可能会经常在沙发上看到划痕。考虑到这一点，韩国“杰克逊变色龙”公司使用了一种特殊面料，即使猫用爪子刮擦沙发也不会撕裂。公司已经参加了世界各地的主要展览，提出新的想法并找到新的材料。家具制造商的非凡设计引起了韩国本土电视节目制作人的特别关注。





随着人们对室内设计兴趣的日益增加，如今越来越多的电视节目展示了具有精致设计的家具，这些设计非常自然地融入了电视节目场景之中。以独特设计为特色，韩国“杰克逊变色龙”公司的产品在各种电视节目中展示，比如说《秘密恋爱》将爱情和幸运浪漫有机结合。为了追求所谓的“新平衡”，公司经营着自己的设计团队，涵盖从设计到生产的各个方面。其物美价廉的产品在市场上受到非常大的欢迎，推动了公司的发展。韩国“杰克逊变色龙”公司因为其独特的设计，正在与全球家具品牌进行竞争。





凭借其卓越的设计，韩国“杰克逊变色龙”公司为韩国家具市场注入了新的活力。在韩国，它被认为是独一无二的品牌，其独特和舒适的产品不断地吸引韩国和海外的客户。