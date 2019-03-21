韩国两大航空公司风云突变

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韩国航空业正处于危险之中，因为韩国两大航空公司大韩航空和韩亚航空正经历一次巨大的动荡。韩进集团会长赵亮镐（音译：조양호）于4月8日突然去世，迫使该公司不得不成立应急管理小组，以保证正常运营，而面临资金短缺的锦湖韩亚集团于4月15日决定出售主要资产韩亚航空公司，以克服其流动性危机。从目前来看，这两家公司的重组似乎是不可避免的。今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所所长李仁喆（音译：이인철）先生，与他共同讨论韩国陷入困境的航空旅游业。





锦湖韩亚集团已决定出售其主要子公司韩亚航空，该公司的年度销售额占该集团年度销售额的60％，韩亚集团的财务结构不断恶化。韩亚航空的最大股东是锦湖工业，其最大股东是锦湖汽车，前任会长朴三求（音译：박삼구）控制了整个集团。韩亚航空有6家子公司，包括廉价航空公司釜山航空公司和首尔航空公司，现在有意出售航空公司及其子公司。该集团的主要债权人韩国产业银行对此表示欢迎，并称只有集团将韩亚航空及其附属公司作为一揽子计划出售时，才能为他们提供财务帮助。





锦湖集团决定将韩亚航空打包出售，令业界震惊。锦湖集团创始人朴仁天（音译：박인천）先生于1946年凭着两辆二手出租车成立了锦湖公司，公司主要以运输为主要业务。上世纪80年代锦湖公司进入航空业，当时它被认为是韩国第二大航空公司。曾经的锦湖集团在韩国的大企业排名中排名第7。但是，为什么现在锦湖集团要出售其主要产业韩亚航空公司呢？





公司前任会长朴三求先生分别于2006年以6万亿韩元收购了韩国大宇工程建设公司，2008年以4万亿韩元收购了韩国运通公司，之后流动性问题开始显现。更糟糕的是，2009年公司遭受全球金融危机的打击，其管理权转交给韩国产业银行。2015年，锦湖集团通过锦湖工业公司成功重组其金融架构，并最终筹集了1万亿韩元回购了锦湖轮胎的控股权，加金融杠杆收购导致整个集团的流动性出现问题。去年，韩亚航空公司机上餐饮出现短缺导致部分国际航班延误。今年，审计师对韩亚航空公司财务状况的负面看法引发了人们对该公司信用评级可能进一步下降的担忧。





过度的业务扩张导致的无效管理在很大程度上导致了集团的财务困境。其主要子公司锦湖工业和锦湖轮胎公司于2009年接受了债务解决方案，但集团仍然执着于管理权，锦湖集团眼前甚至难以支付今年到期的1万亿韩元贷款，迫使韩亚航空不得不寻找新的股东。韩亚公司并不是唯一一个面临困难的公司。韩国最大的航空公司大韩航空公司也面临着实控人变更问题，管理控制权如何从已故会长赵亮镐先生转移到他的儿子手中。如果赵源泰（音译：조원태）想要获得管理权，他必须继承赵亮镐先生持有的控股权并缴纳遗产税，但这个过程似乎并不容易。





遗产税估计在1700亿韩元到2000亿韩元之间。韩进集团的第三代继任者筹集如此巨额资金并非易事。此外，年轻的赵源泰除了继承遗产之外，还需要购买更多股权，以巩固对公司的控制权。其他挑战包括来自韩国国民年金的反对，国民年金是韩进KAL公司的第二大股东，而韩进KAL公司是韩进集团的控股公司，韩进集团拥有大韩航空、真航空公司、韩进公司等一些子公司。已故的赵亮镐先生在他去世时持有韩进KAL公司17.84％的股份。他的儿子赵源泰的股份仅为2.34％，他的姐妹赵显娥（音译：조현아）和赵显玟（音译：조현민）分别持有KAL公司2.31％和2.3％的股权，整个家族及其关联人共同持有的股份不到29％。由于公司会长的重新任命需要三分之二的出席股东批准，赵源泰需要获得34％的股份，因此，即使他继承了他父亲的股份，他仍缺少5％的股份。





如果赵源泰出售他的股票以筹集资金支付高额遗产税，他将很难捍卫管理权。显然，韩亚航空和大韩航空都不得不面临危机，许多业内人士认为这是由所谓的“实控人风险”引起的，是由投资者对企业实控人不信任引发的风险。





韩国最大的两家航空公司目前的困难与实控人风险有很大关系。就大韩航空来说，无论实控人本人的管理能力如何，对于实控人家属使用其特权虐待下属的不当行为，反对的声音一直甚嚣尘上，将实控人管理置于风险之中。一些人批评实控人家属虐待下属损害了大韩航空的公司价值，并侵犯了投资者的利益。国民年金在大韩航空拥有超过11％的股权，他们可能会积极行使其作为股东的权利。锦湖韩亚集团的困境清楚地表明，由于实控人判断失误，公司可能陷入严重的危机。董事会在实控人作出错误决策的时候，并没有有效阻止，这说明韩国企业的治理结构已经过时且效率低下，家族垄断的管理只会增加风险，将不再高效运作。





涉及赵亮镐的妻子和孩子的一系列权力滥用丑闻，包括臭名昭著的“坚果返航”事件，引起公众哗然，大韩航空股价暴跌，成为实控人风险典型案例。韩亚航空去年的飞机餐短缺事件也是实控人风险的另一个例子，但两家航空公司的持续变化正被业界视为积极的信号。





从商业角度来看，大韩航空和韩亚航空的表现都相当不错。当地股市对韩亚公司出售消息的乐观表明投资者认为这是一个积极的信号。两家航空公司的销售额在过去5年都有所增长。在旅游和航空服务需求不断增长的情况下，预计未来20年全球航空市场每年平均增长3.6％，这是相对较高的增长。韩国两个主流航空公司应该从当前的困难中汲取教训，并将其作为提高竞争力、夯实治理结构的机遇。





大韩航空已经开始改善其治理结构，而韩亚航空出售预计将缓解锦湖集团的巨额债务负担。鉴于其相对强大的竞争力和整体有利的航空服务环境，两大航空公司有希望将危机转化为机遇。