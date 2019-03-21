Lee Kyu-han





生日：1980年8月4日

出生地：首尔特别市

身高：180cm

学历：国民大学戏剧电影学（肄业）

出道：电视剧《爱情与成功》（1998）





李奎翰出道较早，1998年在电视剧《爱情与成功》中饰演无名角色，从此开启了自己的演员生涯。

李奎翰出道两年后，于2000年选择入伍，因此中断了刚刚起步的演艺事业。直到2005年他才重回演艺圈，并参演了电视剧《我叫金三顺》，在其中饰演花心富二代闵贤佑，并开始被大众所熟知。

2013年后，李奎翰除了接拍影视剧外，还录制了多档人气综艺节目，如《真正的男子汉》、《丛林法则》、《家常菜白老师》等，也为其积攒了不少人气。

李奎翰自称是“坚持得住的演员”。积累了丰富的表演经历的他早已悟出“戏比天大”的道理，无论角色大小，他都会付出百分之百的努力认真诠释角色，在这一过程中自己也十分满足。“无愧角色”也成为李奎翰的人生信条。出道已久的他深知相对于“选择”，“被选择”才是演员的宿命，因此，李奎翰相信人生须张弛有度，同时也要接受自己与他人的差异。





主要作品：

·电视剧：

《爱情与成功》（1998，出道作品）

《我叫金三顺》（2005）

《爱情需要奇迹》（2005）

《越看越撒娇满分》（2010）

《无理的英爱小姐》（第16、17季，2017~2019）

《成为王的男人》（2019）

·电影

《麻婆岛2》（2007）

《白色：诅咒的旋律》（2011）

《共犯》（2013）





主要获奖经历：

SBS演技大赏 新人奖 （2005）

MBC演艺大奖 喜剧部分男子优秀奖（2010）

MBC演技大赏 连续剧男子优秀奖（2018）