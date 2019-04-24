导演/编剧：郑多元

领衔主演：罗美兰/李圣经

类型：喜剧/动作

片长：107分钟

上映日期：2019年5月9日（韩国）

其它译名：Girl Cops/女警探





剧情概要：

身为姑嫂关系的美英（罗美兰饰）与智慧（李圣经饰）原本都是重案组的热血女警，却因各自不同原因而被迫调到警察局信访室工作。一天，两人在回信访室的路上遇到一女子跳楼自杀，后得知该女子为一起网络性犯罪案件的受害者，犯罪分子扬言将于48小时后将偷拍的受害者不雅视频上传至网络。情况变得十分复杂且紧急，而就在警方所有部门都束手无策之时，美英和智慧决定联手进行秘密调查。





幕后花絮：

《女警》展现了目前韩国社会较为崇尚的“Girl Crush”酷帅女孩的魅力。除了主演罗美兰及李圣经的精彩表现外，少女时代成员崔秀英也将为观众带来惊喜。影片中，崔秀英饰演的是一个“出口成脏”但却正义感十足，并拥有高超的黑客技术的信访室女警。该角色完全颠覆崔秀英以往在其他影片中塑造的柔美女生的形象，成为该片的又一亮点。