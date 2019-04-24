美国完全切断伊朗原油出口

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美国全面禁止伊朗原油出口在两方面令人忧虑，一是国际油价上涨，另一是对石化工业的负面影响。





目前，伊朗原油出口量每天约为100万桶，出口被禁后，全球每天将减少100万桶原油供应量。美国总统特朗普表示，石油输出国组织(OPEC)成员国将增加产量，即使伊朗被禁止出口原油，也不会影响石油供应量。





美国因生产页岩油而成为世界最大的产油国，沙特阿拉伯可以说是石油输出国组织的领头羊，如果阿联酋等主要石油出口国也给予支持，禁止伊朗出口原油将不足为虑。问题是进入今年后，产油国每天减产120万桶原油，利比亚、委内瑞拉等国家又动荡不安，国际油价已上涨40%左右，如果供应量出现变动，油价必将飙升。石油输出国组织减产期限为今年6月，如果减产期限不被延长，油价将不会出现很大变动，但沙特是否会赞同美国的增产要求尚不可知。和特朗普的立场不同，沙特希望维持高油价，由此，原油供应是否稳定将有赖于沙特的决定，沙特的立场目前尚不明确。





美国切断伊朗原油出口将不可避免地对韩国国内石化工业构成打击。韩国一直推动原油进口多边化政策，目前原油供需处于稳定状态，但进口价格回升将对生产性和收益性造成打击。继沙特、科威特、美国和伊拉克之后，伊朗是韩国第5大原油进口国。据统计，截至今年2月，伊朗原油在韩国原油进口总量中占比8.6%。韩国企业已为伊朗禁油令做好准备，且过去也有过相关经验，预计不会遭受太大影响，但短期性的负面影响仍将不可避免。