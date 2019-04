ⓒ KBS

防弹少年团凭借最新专辑登顶美国公告牌200强专辑榜与百强单曲榜第8位,创下韩国组合最高纪录。





近日,美国公告牌刊登分析百强单曲榜的消息,并称防弹少年团新专辑的主打曲《Boy With Luv》跻身公告牌百强单曲榜第8位。公告牌方面还表示,防弹少年团的新专辑《MAP OF THE SOUL:PERSONA》不仅登顶200强专辑榜,与美国当红歌手海尔希合作的主打曲《Boy With Luv》也位列百强单曲榜第8位,刷新了去年登上百强单曲榜第10位的《Fake Love》创造的成绩,此次第二次跻身百强单曲榜,也让防弹少年团成为两首歌曲入围百强单曲榜前十的第一支韩国组合。