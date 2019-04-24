联合国军司令批准高城非军事区和平环林路项目

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韩国政府曾于本月3日宣布在非军事区(DMZ)一带开辟3处“和平环林路”，高城是其中的一处。另外两处位于铁原和坡州，考虑到游客安全等问题，决定首先试点开放高城和平环林路。





高城和平环林路全长7.9公里，分为步行路线和行车路线。步行路线为2.7公里，从统一展望台顺着海边铁栅栏线路前往金刚山展望台。行车路线为5.2公里，也从统一展望台延伸到金刚山展望台。步行路线每天开放两次，每次参加人员20人。行车路线每天开放两次，每次80人。步行和乘车参观的人数共计200人。游客将身着军方发放的民用防弹衣、佩戴头盔，并接受军方保护，以防万一。高城距离北韩警戒哨站最近之处为1.6公里，不处于步枪射程范围内。





南北韩根据《9.19军事协议》拆除了前方哨所，和平环林路正位于这些军事紧张缓和地区。步行路线分为3个部分，西部路线以坡州为起点，经由都罗山到非军事区内的大成洞村落。中部路线经由铁原白马高地到6.25韩战激战地箭头高地。东部路线从高城开始，一直到金刚山展望台。这些和平环林路位于军事分界线以南地区，高城和平环林路并不进入非军事区内，因此高城被选为首先试点开放地区。





非军事区有保存完好的自然生态宝库，半个多世纪以来未受人类破坏。开辟高城、铁原和坡州和平环林路是和平利用非军事区的开始，今后还将在非军事区推动横贯韩半岛东西探访路和打造世界和平公园等项目。