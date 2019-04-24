4.27《板门店宣言》的成果和当前的课题

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2018年4月27日，韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩在全世界的关注下，共同开辟和平繁荣的新路径。





南北韩首脑通过板门店宣言宣布将力求完全实现韩半岛无核化，开启和平繁荣的新时代。那么，一年后的情况变得如何呢？





到2017年11月29日北韩试射洲际弹道导弹级远程导弹为止，北韩不断发起核导挑衅，美国和北韩展开激烈的口水战，韩半岛处于一触即发的危机状况。





在此情况下，文在寅政府为缓和韩半岛紧张局势，提议北韩举行对话，并取得去年4月27日在板门店举行南北韩首脑会谈的成果。





如果将韩半岛比喻成一辆汽车，我们可以说南北韩首脑通过板门店首脑会谈将这辆汽车引导至正常的道路上。





板门店宣言的内容可归纳为以下3点。第一，全面改善和发展南北韩关系，并展开铁路公路对接及现代化工程等进行多方面交流合作。第二，为缓解军事紧张和消除战争威胁作出共同努力，并在其延长线上双方于5月举行将军级军事会谈，在9月举行的第二次文金会上签署军事领域附属协议书，表现出履行板门店宣言的坚定意志，这为南北韩在非军事区一带陆海空消除敌对状态制造了转机。第三，南北韩将为建立持久巩固的韩半岛和平机制展开积极合作。





去年4月27日在板门店会晤韩国总统文在寅和北韩国防委员会委员长金正恩就改善双边关系、消除韩半岛战争威胁和建立持久和平机制达成一致，并发表板门店宣言。





特别值得一提的是，两位首脑通过共同宣言宣布完全的无核化，为推进韩半岛无核化进程迈出坚实一步，这为举行美北首脑会谈铺平了道路。





去年3月5日韩国派遣特使团前往北韩，且双方决定举行南北韩首脑会谈后，4月27日南北韩在板门店举行首脑会谈，并发表包括建立韩半岛持久和平机制和完全无核化在内的板门店宣言。





因此，美国试图通过美北首脑会谈为无核化寻找突破口，6月12日美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩在新加坡举行了首次美北首脑会谈。因此，板门店宣言可以说具有极大的历史意义。





去年6月12日，美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩在新加坡圣淘沙岛举行了第一次美北首脑会谈。





在北韩政权成立后首次举行美北首脑会谈中，双方达成协议积极建立韩半岛和平机制等，拉开了新时代的序幕。





北韩按照板门店宣言的协议内容承诺推进无核化，并在第一次美北首脑会谈结束后，向美国移交55具美军遗骸。





南北韩积极恢复交流合作，在开城开设南北共同联络事务所，且时隔三年重启离散家属团聚活动。但是一年后的今天，北韩无核化问题却未能取得实质性进展。





目前的情况给人以时光倒流的感觉。今年2月28日河内美北首脑会谈破裂，美国政府认为糟糕的交易确实比没有交易更糟糕。为此，美北无核化协商陷入停滞状态。





这与一年前的情况极为相似。去年5月24日，美国总统特朗普表示，既然没有协议，还不如不见。但是5月26日南北韩举行第二次文金会，创造了举行美北首脑会谈的突破口。因此，韩国政府和文在寅总统认为有必要再次通过南北韩首脑会谈，为美北无核化协商注入动力。





有媒体报道，在4月11日举行的韩美首脑会谈中，特朗普总统要求文在寅总统将其口信转达给北韩国务委员会委员长金正恩。因此，在或将举行的第四次文金会上，文在寅总统会将特朗普总统的口信转达给金正恩委员长，并说明韩国政府提出的完全无核化方案等，为实现完全的无核化作出最大努力。





今年2月在河内举行的第二次美北首脑会谈破裂后，美国和北韩依然坚持自身立场，去年通过三次文金会有所改善的南北韩关系也处于踏步状态。因此，本月15日文在寅总统提议北韩举行第四次文金会，以为美北无核化协商注入动力，但是北韩至仍今保持沉默，没有作出任何反应。





北韩为整理自身立场可能需要一段时间。对美国来说，北韩无核化是众多的外交问题之一，但是对北韩来说是关系到国家存亡的重大问题。因此，在短时间内将难以作出定夺。





在此情况下，北韩也难以对文在寅总统的提议作出回应。目前，北韩将目光转向俄罗斯，金正恩委员长正在对俄罗斯进行访问，通过与其传统友邦俄罗斯加强合作，以摆脱被国际社会孤立的窘境。因此，金正恩委员长此次访问俄罗斯可说是为拉拢俄罗斯而展开的外交活动。





分析指出，本次俄北首脑会谈将不会给核协商带来多大影响。因此，韩国政府与文在寅总统必须积极扮演美北对话促进者角色。





目前，北韩以废弃宁边核设施为代价，要求美国在无核化问题上采取阶段性同步措施，但是美国坚持以一揽子大交易访问实现完全无核化。也就是说，除宁边核设施外，还要废弃其他所有核设施及核武、导弹乃至生化武器，不然将不会放缓对北韩制裁。因此，韩国政府将北韩提交完全无核化的时间表和路线图，美国则采取阶段性同步措施的仲裁方案。





总之，韩国政府将再次通过南北韩首脑会谈，为重启美北无核化协商和促成第三次美北首脑会谈奠基铺路。因此，我们期待美国和北韩不要辜负韩国政府与文在寅总统的一番苦心，通过对话与协商和平解决北韩核问题。