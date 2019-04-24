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据联合国人口基金近期在官网发布的《2019世界人口现状报告》显示，韩国人均预期寿命为83岁，北韩人均预期寿命为72岁，南北韩人均预期寿命差距为11岁。





预期寿命是指当年出生的人平均一生可能存活的预期年数。1969年，南北韩人均预期寿命差距仅为1岁，但是50年后的今天南北韩的人均预期寿命差距增至11岁，究其原因在于北韩恶劣的医疗保健环境。





一直以来，北韩追求所谓的“医疗乌托邦”，但是北韩目前的医疗状况却很糟糕。





北韩的医疗保障制度旨在国家维护人民一生健康，其核心在于免费治疗，并实行名为“平生主治制度”的医生担当区域制。也就是说，北韩人民从出生到死亡皆由担当医生负责诊疗，且从疾病预防到诊治则由国家负责，个人不必花一毛钱。





北韩这种医疗保障制度是从政权成立初期开始实行的。当时，北韩为铲除日本帝国主义残渣、建立社会主义体制，进行多项制度革新，并发布“民主改革”法令，保健医疗政策就是其中之一。





“民主改革”法令发布初期，北韩还为劳工和办事员投人寿保险等实施保险制度。之后通过一两个阶段将医疗保障制度的受惠对象扩大至全国人民。





北韩保健医疗的特点在于全民免费医疗制度。北韩社会主义宪法第56条规定免费医疗，并从上世纪60年代起将其受惠对象扩大至全国人民。





手术费、治疗费、药费等借由国家负责的免费医疗制度也是北韩炫耀其体制优越性的最佳宣传手段。此外，北韩还实行“户担当区域制”。





“户担当制”也叫“医生担当区域制”。北韩在其划分的行政区域内设有诊疗所或医院，且有种非常特别的“准医制度”。





各区域内的“准医”负责管理该区域居民的健康，并宣传卫生知识、进行消毒和预防接种。





“医生担当区域制”和“免费医疗制”都是很好的制度，但是北韩也以此掌握区域内居民的基本情况和思想动态等含有政治意图。





上世纪60年代为实行全民免费医疗制度而实施的“户担当区域制”，从怀孕到出产由妇产科医生担当；从出生到14岁由小儿科医生担当；15岁以后则由内科医生担当。





医生一年访问一到四次区域内居民家庭进行医疗会诊和卫生教育。农村由一名医生担当500名左右的居民，城市由一名医生担当4000名左右的居民，内科、外科、小儿科、妇产科这基本四科医生是“担当区域制”的核心。





由于“户担当区域制”能让北韩居民有体系地接受健康管理，同时也能掌握区域内居民的基本情况和思想动态，因此北韩从政权成立初期积极开展医疗福利政策，其医疗卫生机构数和医疗卫生行业从业人数达到正常国家水平。





据世界卫生组织2014年发布的资料显示，北韩有8988个医疗卫生机构，且医生数按其规模大小不一。“里”、“洞”单位有1到2名医生，综合诊疗室有4到5名医生。“里”、“洞”单位 没有专门诊疗科，但是综合诊疗所内设有内科、外科和小儿科。





此外，“里”单位的人民医院有10名以内的医生，二级医疗机构约有50名医生，四级医疗机构有400多名医生，并运营1000个左右的病床，规模很大。北韩的医生数比外界想象的多，每1000人中的医生数为3.3人。





与此相比，韩国每1000人中的医生数为2人，经合组织平均为3.1人。由此可知，北韩的医生数确实不少。





北韩在直辖市和“道”单位行政区域内分别运营一处大学医院和综合医院，市和“郡”单位行政区域内运营一、两所人民医院，在“里”单位行政区域和“劳动者地区”运营一处人民医院和诊疗所，在“里”和“洞”合起来的小型行政区域内运营一处综合诊疗所。





此外，北韩还在大型联合企业所内设有人民医院，在一般工厂和企业所、协同农场内则设有诊疗所。





医疗卫生行业从业人员的水平也不比韩国低。在北韩，为成为医生必须在设于各市、道的医学院读完6、7年医学课程。





由于北韩没有医生资格证国家考试制度，在医学院毕业的同时赋予医生资格证，因此学生们必须在在学期间通过赋予医生资格证的专业考试。





成为医生后，北韩当局还赋予他们“光荣的革命家”称号。因为他们是支撑北韩“免费医疗制度”的中流砥柱。但是上世纪90年代北韩经济陷入困境后，社会主义免费医疗制度逐渐变得有名无实。





北韩医疗保障制度的最大特点在于国家负责全民一生健康，但是北韩经济陷入困境后，因难以承担其费用而未能使其医疗保健体系正常运作。





医院必须具备治疗所需的基本药物，但是上世纪90年代后，北韩医院的基本药物严重短缺，且联合国儿童基金会等国际机构提供的药物因管理不当而非法流入市场。也就是说，有些医生或医院工作人员中饱私囊，将国际机构提供的药品偷偷带到市场去卖。





由于药物严重短缺，北韩的医生叫患者直接到市场去买药来。举例来说，为开刀动手术必须向患者体内注入麻醉剂，患者或患者家属买来麻醉剂后，医生才能为患者开刀动手术。





至于结核病患者，医院会给患者少量的药，但是大部分患者也要到市场去买。总之，由于北韩经济困难，医院内药物严重短缺，导致药品在北韩市场上大量流通。





1995年以前，北韩社会虽然不很富饶 ，但是能够维持社会经济体系的正常运作。问题是北韩经济陷入困境后，医疗卫生领域遭受巨大冲击，国家难以向各诊疗所和医院供给药物，“户担当区域制”等同虚设，主治医生只能形式上访问区域内居民家庭进行医疗会诊，这也成为传染病在北韩猖獗的原因之一。





据世界卫生组织2016年发布的《全球结核病报告》，北韩内结核病患者数为13万人，因结核病死亡的人数达1万1千人。





疟疾更是在控制范围之外。据报告，北韩从2008年开始每年发生1万起以上的疟疾确诊病例，且因注射器和消毒装备等的短缺，在医院里也会被感染乙型肝炎。因此，北韩为防止医疗体系崩溃而在大力整顿医疗卫生体系。





金正恩执政后发生的最大变化是要把北韩建设成为“社会主义文明强国”。也就是说，北韩要提高居民的生活水平，并为此积极发展科学技术。而这一切都会给北韩医疗卫生领域造成相当的影响。





北韩为向居民提供优质的医疗服务，必须兴建或扩建综合医院。因此，北韩在最近举行的最高人民会议上增加医疗保健领域的预算，从而提升医疗现代化与科学化水平。





北韩国务委员会委员长金正恩从他执政的2012年开始走上医疗保健体系改革之路，但因遭受国际社会的严厉制裁而未能确保充足的资金。因此，北韩能否让时光倒流回到免费医疗时代，引人关注。