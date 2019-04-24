《漫话国乐》 绿阴芳草 / 哨所之春 / 春日





最近阳光明媚，春满人间，到处都弥漫着浪漫的气氛。其实这时候，在春寒料峭时绽开的报春使者迎春花、金达莱花与樱花都已经谢了，各地会呈现出与之前不同的春景。“春到人间草木知”，这时候，树枝上会冒出一排排嫩绿的新叶，这些嫩叶像花儿一样清新又可爱，因此古人将此时形容为“绿阴芳草胜花时”，认为绿阴芳草比春花更耀眼夺目。





短歌是盘索里艺人在正式表演盘索里之前，为了溜嗓子、招揽观众而演唱的表演形式。描写美好春光的《绿阴芳草》本来是一首短歌，现如今更多是以边弹边唱的伽倻琴弹唱形式来表演，这样显得更加明朗和欢快。《绿阴芳草》的歌词是这样的：

“绿阴芳草胜花时，

时光如梭，

月末也都过去，

五月端午节即将到来，

这时看看窗外，

太阳正在缓缓下山，

天上的喜鹊却匆匆忙忙地飞走了。”

{音乐1： 短歌《绿阴芳草》/伽倻琴弹唱-朴贵姬}





韩国的说唱艺术盘索里是一种综合性的曲艺形式。表演时通常鼓手坐在地板上敲鼓，一人站着说唱，说唱以唱为主，说唱结合以及身体动作来讲述精彩的长篇叙事性故事。盘索里的难度在于情节复杂，人物众多，一人要分饰多个角色，且旋律变化多样，随着故事的场景而变化。盘索里艺人将错综复杂的故事和人生的喜怒哀乐刻画得栩栩如生，因而深得观众的喜爱。一部盘索里的表演时间很长，有的长达2个小时，因此大部分的表演只演唱其中的一部分。





与盘索里相比，短歌的曲调与节拍都比较清雅，且相对单调，这是因为盘索里艺人如果从短歌开始全身心地投入，到了表演盘索里时会容易感到疲惫，这样会得不到观众的热烈反响。另外，短歌的内容也与盘索里截然不同，演唱短歌时，艺人犹如离开世俗的神仙，一身轻便服装，讲述流浪者在天地间漂泊不定、走遍天下的故事或人生的无常。短歌《绿阴芳草》描写的是在阳光明媚的春日到处游玩的情景。不是说“阳光明媚春三月，正是人们踏青时”吗？熬过漫长又寒冷的冬天，到了万象复苏的春季，大地充满了生机，加之春花烂漫，风和日丽，这些诱人的春景令人情不自禁地走出家门，到处走走。





北韩作曲家孔英松（音）于1965年创作的《哨所之春》也是一首充满春天气息的乐曲。自韩半岛分裂为南北韩以来，直到南北韩关系出现缓和迹象的上世纪90年代，韩国人几乎无法听到北韩的传统音乐。早期，韩国人接触北韩的传统音乐主要是通过旅居日本的韩侨音乐家的介绍。尤其是初期传入韩国的北韩传统音乐中，《哨所之春》很快为韩国人所熟知，因为这首乐曲凸显了南北韩传统音乐的不同，而且乐曲描写的春景令韩国人不禁对南北韩的未来产生了期待。

{音乐2：《哨所之春》/作曲-孔英松（音）、短箫-李镕九等人}





据说《哨所之春》当初是以短箫独奏曲创作的，后来演变成短箫与伽倻琴二重奏曲。传入韩国之后，以伽倻琴乐曲闻名遐迩。





短箫是一种竖吹的气鸣乐器，外形与洞箫相似。竹制或木制的管身上开有5个按音孔，音色柔和而明亮。短箫因为管身细、短且轻，加之奏法也比其他民俗乐器简单，只要发出声音就很容易学会，因此适合那些初学民俗乐器的人。





可是到了现代，短箫渐渐淡出了人们的记忆，1995年教育部为了推广国乐，将《国乐入门》编入小学的音乐课程，从此很多小学开始指导学生学习短箫，因此现在很多年轻人都可以吹短箫。但是有一点遗憾的是，除了简单的民谣或童谣以外，用短箫可以演奏的乐曲为数不多。如果学会了一种民俗乐器，且能演奏多样的音乐，从中发现更大的乐趣，将有助于人们继续坚持下去。在这方面，北韩就不同了，从上世纪50-60年代起，短箫就受到传统乐坛的关注，不仅创作了多样的音乐，乐器也进行了改良，值得韩国传统乐坛借鉴。





《春日》以奚琴欢快的旋律开头，歌颂了在一个春日勾起的对母亲模糊的回忆。或许大家今天度过的春日，在将来也有可能成为某个人的美好回忆，就让我们珍惜每一天，过好每一天，把人生的画卷写满灿烂与精彩吧。

{音乐3：《春日》/作词作曲-申昌烈（音）、The林}