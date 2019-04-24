北韩官员大举随同金正恩访俄

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随同金正恩访问俄罗斯的北韩官员出现了变化，颇为引人注目。劳动党副委员长金英哲并未随金正恩访俄，据悉金英哲已被革职,丢掉了统一战线部部长职位。在河内美北首脑会谈时,负责工作协商的北韩特别代表金赫澈也未随同前往，此外，一直在金正恩身边的金与正也未随同前往俄罗斯。





劳动党副委员长金英哲掌管与美谈判事务，负责与美国国务卿蓬佩奥进行协商。金英哲曾与美国总统特朗普会面了两次，首次是在举行第一次美北首脑会谈之前的去年5月底，他在白宫向特朗普转达了金正恩的亲笔信，今年1月又在白宫与特朗普会面，就举行河内会谈有关事项进行了协调。有分析认为，北韩更换统一战线部长人选是追究河内会谈无果而终的责任。





负责与美国特别代表比根进行协商的北韩特别代表金赫澈在河内会谈之后就未曾露面，而崔善姬被选为国务委员，担任外务省第一副相。可看出在河内会谈破裂后，北韩完全更换对美协商阵容。随同金正恩访俄的北韩高官中包括李勇浩和崔善姬等负责无核化谈判事务的外务省人员，可见外务省在今后将担任美北谈判的主要任务，外务相李勇浩可能会替代副委员长金英哲，与美国国务卿蓬佩奥进行谈判。





美国国务院的立场是将持续与北韩进行对话。国务院发言人室表示，已得知北韩更换统一战线部部长人选，美国已做好与北韩进行建设性对话的准备。