茶香琴韵之美-首尔东方生活美学展

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：田相韦（东方生活美学展设计师兼总监）





茶，是东亚国家所共同的传统文化的精髓，也是我们的共同语言。时逢中华茶艺联合会来首尔举办《东方生活美学展》，有请负责人田相韦总监为我们介绍韩中茶艺文化的交流情况。









南：您好！ 先请你和我们的听众朋友们打个招呼好吗？

田：大家好，我叫田相韦，我从小在加拿大上学，现在在台湾发展，因为我学习的是设计，是本次东方生活美学展的设计师兼总监。非常高兴有机会来韩国和韩国的爱茶人士们进行交流。

南：请介绍一下本次展览的背景好吗？

田：我们本次展览的主办方是总部设在台湾的“中华茶艺联合会”，我们布展的重点是“茶席”，就是不仅展示中国人喝的茶，更要展示中国人喝茶的气氛，从茶、花、琴、香四个方面去和韩国的爱茶人士进行交流。大家知道，茶不仅仅只是一种饮品，更重要的是其中还带有更浓厚的文化色彩。中国人过去喝茶十分讲究，不同的茶叶，不同的烤制过程，都会带来不同的味道，同时古代的文人墨客们喝茶，从来都不只是单纯地为了喝饮品，而是要结合琴棋书画还有香等文化元素，古代的大户人家都会有自己的茶屋，就是为了培养和熏陶孩子们的文化素养，并以茶会友、以茶交流。

南：本次参展的单位都有哪些呢?

田：我们本次参展的单位很有特点，他们来自海峡两岸，中国大陆和台湾都带来了自己的强项，而且我们还邀请到了云南普洱茶的展队，有茶道，也有琴韵，还有香道和茶具，可以刺激到大家的五感，看点很多，可以得到各方面的体验，全方面地和韩国爱茶人士进行交流。









南：那么贵方在策划这次展览之前，对韩国的茶文化都有哪些了解呢?

田：说起茶，人们就会很自然地想起丝绸之路，茶就是在古代通过丝绸之路传到了韩国和日本，因此一直到今天，中日韩东亚三国在茶道方面都有很多共同和不同之处，都是茶文化在各国不断发展深化的结果。尤其是韩国人对饮茶十分讲究，把饮茶当作一种十分高雅的文化去推崇，况且韩国是一个十分重视儒家思想的国家，儒家思想也是东方生活美学当中一个重要的部分，因此跟韩国人进行交流，我们觉得很有收获感。

南：那么你们在韩中传统文化的交流方面还有哪些计划呢?

田：中韩传统文化方面有很多共同语言，我们还打算继续和韩国不断地交流下去，在各地举办以茶文化为中心的东方生活美学展览，互相交流，共同发展。（*图片来自首尔中国文化中心）