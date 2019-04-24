金正恩称韩半岛和平与稳定完全取决于美国态度

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北韩和俄罗斯通过首脑会谈展现出密切合作关系。随着北中俄加强合作，今后北韩核问题谈判可能会变得更加复杂。

北俄于25日在符拉迪沃斯托克举行首脑会谈。双方商定将密切合作，并对外展现出其密切合作关系。北韩国务委员长金正恩将北俄关系说成“血盟”，普京总统强调，应该和平解决北韩核问题。普京在会谈中表示, 为了实现韩半岛无核化，应保障北韩体制安全。而且普京还提到启动六方会谈机制的必要性。金正恩称，韩半岛和平与安全取决于美国今后的态度，北韩将为所有情况做准备。金正恩的上述发言被解释为北韩加强北中俄合作体制，为无核化谈判长期化做准备。

在此背景下，美国国务院重申北韩最终、可完全验证的无核化(FFVD)是国际社会的共同目标，并称将继续与同盟国和合作伙伴密切讨论相关问题。美国国务院的上述发言被解释为敦促俄罗斯和北韩分别履行制裁决议和无核化承诺。

北韩和俄罗斯加强纽带关系可能会影响由美国主导的国际社会制裁，这引发了忧虑。俄罗斯将北韩爆破核试验场视为其采取无核化措施，并敦促放宽对北韩制裁。而且，俄罗斯还继续支持北韩，提出分阶段地解决北韩核问题的方案。

俄罗斯为联合国安理会常任理事国，因此俄罗斯公然违反对北韩制裁的可能性并不大。但也有观点认为，俄罗斯会通过各种途径让制裁存在更大的漏洞。预计今后北韩无核化谈判将变得更为复杂。对此，有观点认为，美北对话可能会长期陷入僵局。

文在寅总统在北俄首脑会谈前接见到访的俄罗斯联邦安全会议秘书尼古拉•帕特鲁舍夫。此前，尼古拉•帕特鲁舍夫还同青瓦台国家安保室长郑义溶举行韩俄高级别会谈。此外，文在寅在接见亚洲新闻联盟（ Asia News Network ）高级管理人员时表示，将尽快与金正恩举行会谈，促进美北重启对话。